'Bizi bizim seçtiklerimiz yönetsin'

Fehime ALASYA

Hükümetin henüz bir ay bile olmadan kabine değişikliğine gitmesiyle siyasette yaşananlar, sokaktaki yurttaşın da tepkisini çekti.

Yurttaşlar kabine değişikliğini ‘dışa bağımlılık’ olarak yorumladı.

“Her şeye alıştık” diyen yurttaş, hem ekonomik hem de siyasi olarak dışa bağımlı yaşandığına vurgu yaptı.

“Bizim sözümüz artık geçmiyor” yorumunda bulunan vatandaşlar, siyasilerin tutarlı kararlar alması gerektiğine vurgu yaparak bunun ‘güven’ açısından önemine değindi. Siyasilerden dürüstlük ve bağımsız bir ülke yönetimi talep eden vatandaşlar, “Bizim seçtiğimiz siyasiler bizi yönetmeli, dışa bağımlı olmamalıyız” dedi.

Ülke ve siyasetin gündeminin ekonomi ile geçim derdi olması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, yerli üretimin yıllar içinde giderek yok olmaya yüz tuttuğunu ifade etti.

VATANDAŞ: DIŞA BAĞIMLIYIZ!

Şenol Palaz: “Kendi kendimizi geçindirebilecek, yönetebilecek durumda değiliz”

“Maaşlarımız, gelirimiz artık hayatımızı idame ettirmemiz için yeterli değil” diyen Şenol Palaz, hayat şartlarının çok zorlandığını, geçinmenin çok güç olduğunu anlattı. Gerek ekonomik gerek siyasi, ülkede ‘dışa bağımlı yaşar’ hale gelindiğini dile getiren Palaz, ülkede üretim olmadığını anımsatarak, “kendi kendimizi geçindirebilecek, yönetebilecek durumda değiliz” dedi.

Ülkede önceki gün yaşanan kabine değişimi ve siyasi gelişmeleri değerlendirirken, “Bunlar da tamamen dışa bağımlı olduğumuzun bir göstergesidir.” diyerek yorumladı.

Hüseyin Zihni: “Toplum üretimden koptu, sanayisi yok, fabrikası yok, hiçbir şeyi kalmadı”

Hayat pahalılığından dert yanan bir diğer vatandaş Hüseyin Zihni ise hükümet değişikliğini “Siyasette de hayır kalmadı” diyerek değerlendirdi.

Toplumun üretimden koparıldığını kaydeden Zihni, sanayinin artık yok olduğunu ifade etti.

Zihni, “Yıllardır ilk kez böyle kötü bir dönem görüyorum. Maaşımız isteklerimize yetmez oldu. Eskiden torunlara, çocuklara maddi yardım ederdik, şimdi edemiyoruz. Her şey 2,3 katı pahalı, her gün zam zam zam… Bakıcım var, onu ödüyorum, hayat çok zor. Gençler nasıl yer yurt sahibi olsun? Çok zor…” dedi.

Mehmet Akif Ünsal: “Kabineyi Türkiye ile yaptık diyebilmeliler. Sabah başka, akşama başka açıklama yapmamalılar. Böyle daha mı iyi?”

Siyasetçilerin en büyük derdinin ‘bir sonraki seçimi nasıl kazanırım derdi’ olduğunu anlatan Ünsal, vatandaşın geçim derdinin gaile edilmediğini anlattı.

‘Geçim, siyaset, uluslar arası ilişkiler gibi her konuda Türkiye ile yürütüldüğünü’ anımsatan Ünsal, siyasetçilerden dürüst olmasını istedi.

Ünsal, “Dürüst, cesur olunmalı, kabineyi Türkiye ile yaptık diyebilmeliler. Sabah başka, akşama başka açıklama yapmamalılar. Böyle daha mı iyi? Bir hafta olmadan bakan değişti…” dedi.

“Fakirin fukaranın derdi mutfak derdi. Eğitim, tatil, gezme gibi harcamalarından kısabilir ama mutfağından nasıl kıssın?” diye soran Ünsal, mutfaktaki temel tüketim giderlerinin fiyatlarına çözüm bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

Bunu bir örnekle anlatan Ünsal, “Ayda 30 bin TL geliri olan da 6 bin TL geliri olan da sıvı yağ almak zorunda. Bu fiyatlar iyileştirilmeli” dedi.

Gülden Uslu: “Geçim artık çok güç, bunları çözmeliler, bunlara odaklanmalılar”

Gördüğü market fiyatları karşısında iki ay öncesine kıyasla çok şaşırdığını anlatan Uslu, fiyatların kat be kat arttığını, geçimin çok güçleştiğini belirtti.

Aracının deposunu bir yıl önce 200 TL’ye doldurduğunu anlatan Uslu, günümüzde 400 TL’yi aşan rakamlara ulaştığını ifade etti.

“Dövizdeki yükseliş de mi kat be kat arttı?” diye soran Uslu, devlet yönetiminden bu konulara çözüm bulunmasını istedi, bu konulara odaklanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Şeraffettin Yalçın: “Seneler dolmadan erken seçime gidilmesine alıştık”

Salatalık ücretlerini gösteren Şeraffettin Yalçın, ülkedeki üretimin çöküşe sürüklendiğini anlatarak, ‘dışa bağımlılığın’ her geçen gün arttığını dile getirdi.

Yalçın, “Kilosu 40 TL’ye kim nasıl salatalık alsın? Yerli üreticilere de değer verilmiyor, tüccar oturduğu yerden büyük bir pay alıyor, olan üreticiye oluyor. Üretimde bile dışa bağımlıyız” yorumunu yaptı.

Ülke siyasetini değerlendiren Yalçın, “Seneler dolmadan erken seçime gidilmesine, benzin kuyruklarına, zamlara her şeye alıştık.” şeklinde konuştu.

Et, tavuk, yağ, sebze, meyve fiyatlarını gösteren Yalçın, “Her şeyi dövize bağladılar ama alakası yok. Evine ekmek götüremeyen insanlar var.” dedi.

Ali Kofalı:“Bizim sözümüz artık geçmiyor”

Her hafta bir ürüne zam getirilmesine vatandaşın alıştığını anlatan Ali Kofalı, ülkenin Türkiye’ye bağımlı olduğunu, ülke siyasetçilerinin de Türkiye tarafından yönetildiğini işaret etti. Kofalı, “Bizim sözümüz artık geçmiyor” dedi.

Cennet Sarıtaş: “Bizim seçtiğimiz siyasiler bizi yönetmeli, dışa bağımlı olmamalıyız”

Hükümet edenlerin mutfaktaki temel tüketim maddelerindeki fahiş artışlara el atması gerektiğini anlatan Cennet Sarıtaş, kendi yoğurdunu kendisinin yapmaya başladığını belirtti.

Sarıtaş, “Bir avuç ülkede yönetim bu kadar zor olmamalı, bizim seçtiğimiz siyasiler bizi yönetmeli, dışa bağımlı olmamalıyız” yorumunu yaptı.