Bizet’in Carmen’i 27 Ocak’ta Limasol’a geliyor

New York’un ünlü Metropolitan Operası ile Lemasol’daki Rialto Tiyatrosu’nun işbirliği ve ortaklığında Metropolitan Operası'nın 2023-24 Canlı HD sezonu, dünyanın birçok ülkesindeki önemli şehri gibi Kıbrıs’ın Limasol şehrinde de ve dünyayla aynı anda sanatseverlerle buluşacak. Metropolitan Operası'nın 2023-24 Canlı HD sezonunun yeni operası olan 224 dakikalık (ara olacak) Bizet'in her daim sevilen Carmen eseri dünya ile aynı anda 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.55'te Rialto Tiyatrosu'nda canlı yayını ile sanatseverlerle buluşacak.



İngiliz yönetmen Cracknell toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, istismarcı emek yapıları gibi konuları da sahneye taşıyor

İngiliz yönetmen Carrie Cracknell, merakla beklenen Met’teki ilk sahne gösterisinde ölümcül tutkunun klasik öyküsünü, hareketi günümüze taşıyan yeni bir sahnelemeyle yeniden canlandırıyor ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, istismarcı emek yapıları ve toplumsal sınırları aşma arzusu gibi orijinal gösterinin konusuyla pek de alakalı olmayan konuları araştırıyor.



Başrolde en genç başrolü olarak Met tarihine geçen mezzo-soprano Aigul Akhmetshina yer alıyor

Prodüksiyonda, 2018'de henüz 21 yaşındayken Londra Kraliyet Operası'nda başrolü seslendiren, en genç sanatçı olarak manşetlere çıkan ve şimdi yeni bir operanın en genç (27 yaşında) başrolü olarak Met tarihine geçen genç mezzo-soprano Aigul Akhmetshina yer alıyor. Dünyaca ünlü tenor Piotr Beczała aynı zamanda Carmen'in sorunlu sevgilisi Don José'yi, soprano Angel Blue sadık Micaëla'yı ve bas-bariton Kyle Ketelsen de havalı Escamillo'yu canlandırıyor. Bizet'in, Habanera ve Toreador Song gibi operadaki en ünlü aryalardan bazılarını içeren zamansız müziklerini Maestro Daniele Rustioni yönetiyor. Carmen’in yaratıcı ekibinde deneyimli set tasarımcısı Michael Levine yer alıyor. Met'in ilk gösteriminde kostüm tasarımcısı Tom Scutt, ışık tasarımcısı Guy Hoare, projeksiyon tasarımcısı Rocafilm/Roland Horvath ve koreograf Ann Yee'den oluşuyor.



Arada oyuncular ve yaratıcı ekiple röportajlar gerçekleştirecek

Gary Halvorson ve Grammy Ödüllü mezzo-soprano Susan Graham gecenin sunuculuğunu üstlenecek, sinemalar için Live in HD sunumunu yönetecek, özel kamera arkası erişimi sağlayacak ve ara sırasında oyuncular ve yaratıcı ekiple röportajlar gerçekleştirecek.

Ana Sponsorluklarını OPAP CYPRUS, MEDOCHEMIE, ATLAS PANTOU, ISLAND OIL, Tiyatro/Mekan Sponsporluğunu: CROWN Plaza ve Medya Sponsorluğunu VESTNIK KIPRA’nın yaptığı Limasol Rialto gösterimleri için biletler (Ederi: €20/15 ) Pazartesi’nden Cuma’ya Rialto Box Office(Tel:77777745) veya E-ticket: www.rialto.com.cy adresinden alınabilir.