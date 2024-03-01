Ara bölgede faaliyet gösteren Almanya’nın Goethe Enstitüsü, binasının depreme dayanıklı hale getirilmesi için verdiği aranın ardından faaliyetlerine “Biz yine buradayız” adıyla düzenlediği etkinliklerle başladı.

Enstitüden verilen bilgiye göre, 15 Nisan’a kadar sürecek “Biz yine buradayız” dizisinde katılımcı nitelikteki etkinlik ve aktiviteler, ziyaretçilere ödül kazanma imkânı da veriyor.

Tüm etkinlikler saat 19.00’da başlayacak. Etkinliklerdeki tartışmalar İngilizce olacak, tüm filmler orijinal diyaloglarında İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. Etkinliklere katılım ücretsiz ve kayıt gerekmiyor.

Perşembe günü “Biraz da Gülmek Lazım” filminin gösterimiyle başlayan etkinliklerde, yarın ikinci etkinlik müzik temalı olacak ve bu kapsamda “Aşk, D-Mark ve Ölüm” filminin gösterimi yer alacak. Cem Kaya’nın yönettiği filmde Türk-Alman çağdaş tarihinin birçok örneklerle müzik üzerinden anlatıldığı belirtildi.

Bu etkinliğe katılacak konuk etnomüzikolog Nicoletta Demetriou, aynı zamanda bize Birleşik Krallık'taki Kıbrıs toplumu ve onların müzikleri hakkında da bilgiler aktaracak.

11 Mart Pazartesi etkinlikler dizisi, Goethe-Institut Kıbrıs'ın komşusu Ledra Palace Otel’e adanmış özel bir akşamla devam edecek. Etkinlikte otel hakkında araştırma yapmış ve yazmış kişilerden Antigone Heraclidou ve Mete Hatay, katılımcıları zaman yolculuğuna çıkararak Lefkoşa için hem coğrafi hem de tarihsel açıdan önemli bir referans noktası olan bilgi ve anılarını paylaşacak. Etkinliğe son kitabı Brandy Sour'da Ledra Palace Otel’i konu alan ödüllü yazar Constantia Soteriou da yer alacak.

27 Mart Çarşamba, Kızma Birader (Mensch ärgere dich nicht) veya Çılgın Labirent (Das verrückte Labyrinth) gibi masa oyunlarıyla, Almanca pratik de yapılabilecek eğlenceli bir etkinlik yapılacak.

Goethe Enstitüsünün “Biz yine buradayız” etkinliklerinin sonuncusu 15 Nisan’da Alman filozof Immanuel Kant'ın 300. doğum günü nedeniyle sanatçı ve küratör Androula Kafa ve Filozof Dr. Christos Hadjioannou’nun konuk olacağı etkinlik olacak.