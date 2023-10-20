Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla sokağa çıktı, her ilçede çember eylemleri düzenledi.

Çok sayıda partilinin katıldığı eylemler sabah saatlerinde her ilçenin merkezi yerlerinde düzenlendi. Çok sayıda yurttaş da düzenlenen eyleme destek belirtti.

Bilindiği üzere CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dün düzenlediği basın toplantısında, 27 Ekim Cuma akşamı Lefkoşa’da eylemlilik sürecine başlayacaklarını açıklamıştı.