Kıbrıs’ın güneyi pandemiyle birleşen ekonomik krizin yaralarını süratle sararken, kuzeye yönelik fakirleşmeyi de gündemine taşıyor.



Alithia gazetesi, “Biz kalkınıyoruz, Kıbrıslı Türkler fakirleşiyor” manşetiyle yayınladığı haberinde güneyde ekonomik sıkıntıların aşılmaya başladığını yazdı, kuzeyde ise halkın giderek yoksullaştığına dikkat çekti.



Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisinin 2021 yılını yüzde 5,5 kalkınma hızıyla kapatmasının öngörüldüğünü belirten Alithia gazetesi, Ağustos ayında kayda geçen işsizlik oranının ise yüzde 4.5 olduğunu vurguladı.



Kıbrıs’ın güneyinde asgari ücretin ilk altı ay için 870, aynı iş yerinde çalışılmaya devam etmesi durumunda ise aylık 924 Euro olduğuna dikkat çekildi.



Kuzeydeki asgari ücret 420 Euro’ya denk geliyor.



Göçmenlik, Kimlik ve Haklar Araştırma Merkezi tarafından kuzeyde yer alan araştırmaya göre adanın kuzeyinde ekonominin kötüye gittiğine dikkat çekildi, Kıbrıslı Türklerin gelecekteki ekonomik durumları konusunda endişe içerisinde oldukları vurgulandı.



Araştırmaya katılanların yüzde 79,29’unun, ev masrafların karşılamakta zorlandıklarını söylediklerini ifade eden Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk basınına yansıyan haberlerin ise, kişi başına düşen gelirin büyük düşüş yaşadığını, asgari ücretin ise aylar süren tartışmalar sonunda alt düzeyde belirlendiğini yazdı.



Kuzeyde işsizlik oranı yüzde 10.1 olarak belirtildi.