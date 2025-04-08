"Biz de elçilik önünde buluşuyoruz"

Hükümetin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa'da binlerce yurttaşın katılım gösterdiği "Geçit Yok" eylemini "saygısızlık" olarak niteledi, yarın "Türkiye'ye saygı" eylemi düzenleyeceklerini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, "Yarın 17.30'da, YDP Lefkoşa İlçe Teşkilatı olarak elçilik önünde buluşuyoruz" dedi.

Lefkoşa'da eylem yapan binlerce yurttaşa "cevap vereceğini" söyleyen Arıklı, "Önümüzdeki günlerde ise binlerce kişinin katılacağı 'Anavatana Saygı' mitingi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"YDP Lefkoşa İlçe Teşkilatı, yarın 17.30 da TC Elçiliği önünde "Anavatana Saygı" eylemi yapacaktır.

Yarınki sembolik eylemimizde, Anavatan Büyükelçisine "Go Home Elçi" diyenlere ve onlara destek veren siyasi parti, kurum ve kuruluşlara küçücük bir cevap vereceğiz. Önümüzdeki günlerde ise binlerce kişinin katılacağı "Anavatana Saygı" mitingi yapacağız.

Yarınki sembolik eylemimize tüm partililerimizi davet ediyoruz..."