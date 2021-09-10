“Biz 3’lü görüşmeye hazırız ama Kıbrıs Türk tarafı diyaloğa hazır değil”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades “BM Genel Sekreter ile üçlü görüşmeye tamamen hazır olduğumuzu” açıklayarak, “Kıbrıs Türk tarafının diyalog ve istişarelere aynı düzeyde hazır olmadığını” iddia etti.

Anastasiadis “BM Genel Sekreteri ile üçlü görüşmeye hazır olduğumuzu ve aynı zamanda bunu mektubumuzda da açıkladık” dedi. Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'un Kıbrıs'a gelmemesinin nedeninin Kıbrıs Türk tarafının kendisiyle görüşmeyi reddetmesi olmadığı yönündeki açıklamalarını yorumlaması istenen Anastasiades, "Lute, müzakereci ile telefonda görüşüyor, pozisyonlarını kendisine iletiyor ve böyle bir konu asla gündeme getirilmedi" yanıtını verdi.

Anastasiades,“Başında belirtilen tek olasılık Bayan Lute’un Kıbrıs’ı eşi ile birlikte tatil için ziyaret edebileceği ve bu vesileyle ziyaretini de bu şekilde değerlendirebileceğiydi ancak daha sonra yolculuğun bununla bağlantılı olmayacağını, buraya gelişiyle New York’ta gerçekleştirilecek görüşme için hazırlıkların yapılacağını bildirmişti. Türk tarafının buna yanıtı ise böylesi bir diyalog ve istişare için hazır olmadığıydı” dedi.

New York’ta düzenlenecek olası bir üçlü toplantı ve toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda Tatar’ın buna verdiği yanıtın kuşkulu olması ile ilgili bir soruya Rum lider, “biz üçlü görüşme için hazır olduğumuz yanıtını verdik ve bunu gönderdiğimiz mektupta da yineledik.

“Türk pozisyonunda bir değişiklik görülüyor, muhtemelen böylesi bir görüşmenin gerçekleşmemesi sorumluluğunun kendilerine yüklenmesinden endişe duyuyorlar” dedi.

1960 Anayasasıyla ilgili önerisi konusunda çeşitli eleştirilerin devam ettiğiyle ilgili bir gazetecinin sorusuna, Anastasiadis, “Ben söyleyeceğimi söyledim, BM Genel Sekreterine ne söylemem gerekiyorsa onu yapacağım. Verimli bir diyalog yolunun önünün açılması için önerilerde bulunmaktan hiç korkmadım” yanıtını verdi.