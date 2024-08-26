“Bisikletlinin hayati tehlikesi var”

Lefkoşa’da meydana gelen kazada bisiklet sürücüne çarparak ağır yaralayan salon araç sürücüsü A.Ş. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin bulguları aktaran polis, Pazar akşamı Lefkoşa’daki “Çangar çemberi” olarak bilinen çembere, yönetimindeki çift kabin araçla dikkatsizce giren zanlının, Muhammad Ahsaan yönetimindeki bisiklete çarptığını söyledi.

Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk yardım tedavisinden sonra beyinde kanama teşhisi ile yoğun servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının 37 yıldır çalışma izniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunduğunu, TC vatandaşı olduğunu söyledi.

Polis memuru, yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kazanın meydana geldiği yolun çevresindeki kameraların inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.