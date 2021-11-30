Bisiklet sürücüsüne bıçaklı saldırı

Kıbrıs’ın güneyinde pazar akşamı bisiklet süren 31 yaşındaki Nepalli bir kişinin Afrika kökenli bir şahıs tarafından bıçaklandığı haber verildi.

Saldırıdan önce, iki şahıs arasında bir yanlış anlama meydana geldiğinin düşünüldüğünü yazan Fileleftheros, üçü sırtından olmak üzere toplam 6 bıçak darbesi alan Nepalli şahsın hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunda bir tehlike olmadığını kaydetti.

Kıbrıs polisinin saldırganı tespit etmek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.