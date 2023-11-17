Bisiklet sürücüsü Beral Volkan’dan iyi haber

Serap ŞAHİN

Lefkoşa-Girne Anayolunda geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımına kaldırılan Beral Volkan yoğun bakımdan çıktı.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Beral Volkan’ın dün yoğun bakımdan çıktığını ve servise alındığını söyledi. Hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Özyılkan, tedavinin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan kazada yaralanan bisiklet sürücülerinden Nurettin Ulvi’nin de kazada omurunda kırık tespit edilmiş ve hastaneden taburcu edilmişti.

Neler olmuştu?

Lefkoşa - Girne anayolunda iki bisiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden kaçan araç sürücüsü daha sonra polis tarafından tespit edilerek tutuklanmış ve yapılan alkol testinde 195 promil alkol tespit edilmişti.

Kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil serviste, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti.