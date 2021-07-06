Birsen Tezer, Kıbrıslı hayranlarıyla buluşuyor

Murat OBENLER

Türkiye’nin değerli sanatçılarından Birsen Tezer uzun bir aradan sonra Kıbrıslı hayranlarıyla buluşuyor. 9 Temmuz Cuma akşamı Çatalköy’deki Kuytu Bahçe’de sahne alacak Birsen Tezer, bir yandan ilk albümü Cihan ile ikinci albümü İkinci Cihan’dan parçaları sevenleriyle paylaşırken, bir yandan da klasikleşmiş Bülent Ortaçgil şarkıları ve Hüsnü Arkan ile seslendirdiği ortak şarkıları da güzel Temmuz akşamında seslendirecek. Saat 21:00’de başlayacak konseri sanatçının hayranları dört gözle beklerken Birsen Tezer de yine özel orkestrası ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Yoğun ilginin olduğu gecenin biletleri www.biletinial.com adresinden veya Lefkoşa/Girne merkez Deniz Plazalar ile Dorona Turizm’den alınabilecek.