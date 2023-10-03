“Birlikte – Together” filmine büyük ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Minareliköy Ocak Örgütü, geçtiğimiz akşam Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Aktivite Merkezi’nde “Birlikte – Together” adlı film gösterimi etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekili Sami Özuslu ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Birlikte – Together” filminin sunumunu, Besim Baysal ve Mine Balman gerçekleştirdi. Filmde, 1950’lerden itibaren adada yükselen milliyetçiliğin tüm hayatları derinden etkilemesi konu olurken, çatışmalardan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan bu dönemi ‘Birlikte-Together’ isimli çalışma ile arada kalmış olan Kıbrıslı Ermenilerin dinletiler yer aldı.