"Birlik olup 2021’i kurtaralım"

Birçok iş insanı, aşı teminindeki süreci hızlandırmak amacıyla maddi destek için birlikte bir oluşum başlattı. Çalışmaların Sağlık Bakanlığı üzerinden yürütüleceğini ifade eden iş insanları, aşı temini ve gerekli kaynak için destek olabileceğini belirtti. YENİDÜZEN, ismi geçen iş insanlarına aşı kampanyası girişimini sordu.

Fehime ALASYA

Ülkedeki COVID-19 salgınından çıkabilmenin en etkili yolunu aşılanma olarak gören bazı iş insanları, daha çok ayıda aşıya kısa sürede ulaşmak için oluşum başlattı. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Bu maddi desteği geri çevirme lüksümüz yok” diyerek, bu oluşumla ilgili çalışmaları YENİDĞZEN’e aktardı.

Ülkede ihtiyaç duyulan 500 bin doz aşı oranının vakit kaybetmeden sağlanması gerektiğini ifade eden Arıklı, konuyu Bakanlar Kurulu’na da aktardığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ülkeye toplamda 400 bin adet aşı getirilmesi için gereken maddi kaynağı yapmaya hazır olduklarını ifade eden bazı iş adamları, bu zor günlerin birliktelikle aşılabileceğine vurgu yaptı.

İş Adamları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, her şeyi devletten beklemek yerine aşı temininde hız kazandırmak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Mamülcü, “Nasıl ki normal prosedürde ülkemize Türkiye’den hibe aşılar geliyor, biz diyoruz ki yine aynı uygulama sürsün ama kimseye yük olmadan daha fazla aşıyı bir anda talep edelim, devletin bütçesi yoksa biz iş insanları bütçe yaratalım ve 2021’i kazanalım. Tek çabamız bu.” dedi.

Sağlık çevreleri ise bir grup iş insanının içinde bulunduğu bu oluşumu olumlu bir etki olarak değerlendirdi, aşı temininin Sağlık Bakanlığı üzerinden mümkün olabileceği uyarsında bulundu.

Dünyada birçok ülkede aşıya erişim sıkıntısı yaşanırken sektörler veya böyle bir oluşum üzerinden ülkeye aşı getirmenin mümkünatı olup olmadığının da iyice araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyada aşıya erişimin çok sıkıntılı olduğuna ve sadece devletler üzerinden tedarikin sağlanabildiğine değinen Moleküler Genetik Uzmanı, Milletvekili Jale Refik Rogers, bu oluşumun devlet üzerinden yapılması halinde sürece büyük destek olacağını ifade etti. Bunu çok olumlu bir davranış olarak tanımladı.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise “hükümetin bugüne dek sadece Türkiye bize hibe edecek yaklaşımı oldu, aşı temini için bir girişim zaten yapılmadı” görüşünü paylaşarak, bakanlığın aşı teminindeki sıkıntının ne olduğuna ilişkin detaylı açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı:

“Bu maddi desteği geri çevirme lüksümüz yok”

Oluşumla ilgili bilgisi olduğunu ve çeşitli girişimler yaptıklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “İş adamları bu konuda inisiyatif istedi, böyle bir yardım teklifinde bulundu, bizim de şu anda bunu geri çevirme lüksümüz yok” dedi.

Hem Türkiye’den hem de buradan kendisine ulaşan iş insanları olduğunu anlatan Arıklı, aşı temini ile ilgili bu konuyu Bakanlar Kurulu’na da aktardığını kaydetti.

Ülkede ihtiyaç duyulan aşı oranının 500 bin doz, maiyetinin ise 10 Milyon Dolar civarında olacağını ifade eden Arıklı, “Bir an evvel aşıya kavuşmamız gerek. İş insanlarının bu maddi destek teklifi geri çevrilemez” dedi.

Ülkedeki iş insanlarının Türkiye üzerinden Sinovac aşısını satmakla yetkili 20 firmadan biriyle iletişim kurduğunu, bunun gerekli testlerden geçtikten sonra Türkiye onaylı ülkeye getirilebileceğini anlatan Arıklı, sağlık açısından çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Arıklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Gelecek olan aşı, mutlaka Türkiye’de gerekli testlerin yapılıp getirilmesi gerek. Türkiye üzerinden aşı temin edilebilecek gibi görülüyor. Sinovac 20 firmaya satış ve pazarlama hakkı verdi, bir şirketle görüşüyoruz umarım doğrudan aşıya kavuşabiliriz. Aksi halde TC’den ve AB’den aşı bekleyeceğiz ve süreç çok uzayacak bu da bizim için kıyamet senaryosu olacak. Her halükarda bir an evvel aşı olup turizm ve yüksek öğretimi açmak zorundayız.

Çok dikkatli olunması şart. Geçmişte çok sıkıntı yaratan olaylar olmuştu, sahte aşıdan günü geçmiş aşıya kadar sorunlar yaşanmıştı, çok iyi değerlendirip araştırmak gerek” dedi.



Enver Mamülcü (İŞAD Başkanı):

“200 bin adet Sinovac aşısı getirmek için talepte bulunduk”

Yaklaşık 2 aydır bunun çabası içerisinde olduklarını anlatan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, aşıya ulaşılabilirliğin çok kısıtlı olduğu bu günlerde her şeyi devletten beklemek yerine aşı temini için hız kazandırma çalışması yaptıklarını ifade etti.

Mamülcü, “Nasıl ki normal prosedürde ülkemize Türkiye’den hibe aşılar geliyor, biz diyoruz ki yine aynı uygulama sürsün ama kimseye yük olmadan daha fazla aşıyı bir anda talep edelim, devletin bütçesi yoksa biz iş insanları bütçe yaratalım ve 2021’i kazanalım. Tek çabamız bu.” şeklinde konuştu.

“200 bin adet getirip, 200 bin adet de opsiyon verebiliriz”

Sağlık Bakanlığı’na da aşıların ülkeye getirilmesi için talep formları sunduklarını anlatan Mamülcü, ülkeye 200 bin adet Sinovac aşısı getirmek için talepte bulunduklarını kaydetti. Mamülcü, bunun yanda 200 bin adet aşı için de opsiyon girişiminde bulunduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan 14 gündür bir cevap alamadıklarını anlatan Mamülcü, ekonomik örgütler, Başbakan ve Sağlık Bakanlığı ile de görüştüklerini belirtti.

Mamülcü, “Telefonlarımız hiç susmuyor, ekonomik örgütler, iş insanlarımız destek vermeye hazır olduklarını söylüyor. Sağlık Bakanlığı’nda hesap numarası açıp herkesin desteği sağlanmalı, bakanlık aracılığıyla da ülkeye kaynak getirilsin. Temaslarımızı hemen bakanlığa yönlendirebiliriz. Akabinde bu aşıların Türkiye’deki 14 günlük deneme testleri ardından ülkemize bu aşılar gelebilir.” dedi.

Kaan Kaner (İş insanı):

“Aşı temininde imkanımız varsa ve bunun için tek engel maddi kaynaktır, o zaman tabi ki destek veririz”

“Bir arkadaşımızın paylaşımı üzerine destek vereceğimizi söyledim ama aşı tedariki çok zor. Devletler bu aşıya ulaşmakta çok zorlanıyor. Bizler iş adamları olarak hazırız, böyle bir maddi katkıya ihtiyaç duyulursa desteğe hazırız tabi. Bu aşıya ulaşım kolay değil. Bu süreçte devlet ile birlikte ilerlemek gerek. Bu oluşum maddi destek verebiliriz anlamına geliyor. Biz aşı tedarikini yapamayız ama maddi ihtiyaç olursa hemen destek veririz. Ülkeye getirilebilecek çok sayıda aşı imkanı varsa ve bunun için tek engel maddi kaynak olur, o zaman tabi ki destek veririz.”

Günay Çerkez (İş insanı):

“Yoluna, suyuna, aşısına para vermeyiz, nasıl yaşıyoruz, artık harekete geçmeliyiz”

“Türkiye’ye aşı geldikçe bize de gönderecekler. Türkiye’ye bir önceki gün 6 Milyon aşı geldi bize toplamda 40 bin adet aşı geldi. Türkiye, kendi nüfusu oranıyla bize de aşı gönderecekse Ağustos ayına kadar aşılanamayız. Kaldı ki bu aşılar bize hibe ediliyor. İş insanlarımızın bu konuda duyarlı davranmalı. Konuda son nokta maddiyat ise elimizi cebimize koyalım ve bir an önce ülkemize yeteri kadar aşı getirip tüm nüfusu aşılayalım. Dubai bunu yaptı ve 3 aydır boş bir odaya dahi rastlanmıyor. Normalin 100’de 150 üstünde fiyatlarla bu yapılıyor. Bizim de adada bu virüsü temizleyelim ki herkes adamızı güvenli bulsun. Bunun için yeteri kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Bu topraklarda para kazanan iş insanlarına görev düşüyor. Ben şahsım adına 100 bin lira vermeye hazırım. Bu ülkede çok fazla Dolar Milyoneri var, herkes elini cebine koysun ve bu ülkeyi yeniden rayına koyalım. Zaten ülke olarak çok hızlı değişen hükümetlerden dolayı sıkıntılıydık, en azından artık bu salgın konusunda harekete geçelim ve normale dönelim. Ülke nüfusunu 400 bin kişi kabul edip 800 bin adet aşı istediğimizi düşünüyoruz. Bunu bankalar, iş insanları, herkes elini taşın altına koyup yapabiliriz. Artık bu ülkede ülkesini seven, düzgün bireyler olmalıyız, bunu anlayalım çünkü bir başka Kıbrıs yoktur. Yoluna, suyuna, aşısına para vermeyiz, nasıl yaşıyoruz, artık harekete geçmeliyiz. Eğer ülkeyi en hızlı şekilde salgından arındırıp güvenli hale getirmezsek sıkıntılarımız katlanarak daha da artacak. Aşıların sadece devletlere satışının yapılması da ortadan kalkıyor. Bunu çok rahat başarabiliriz.”



Mustafa Bulutoğluları (İş insanı):

“Aşı tedariki eğer çözülürse maddiyat hazırdır, hemen yaratırız”

“Bir girişim yaptık. Maddi olarak çok olumlu ilerliyor. İlk etapta 100 bin aşı için birkaç yer ile görüştük. Türkiye ile koordineli, seferberlik başlatmak istedik. Bütçe toparlamaya çalışıyoruz. Girişimimiz özelde 100 bin adet aşıyı nasıl alabiliriz.

2 Milyon Dolar gibi bir rakama ihtiyaç duyuluyor. Aşı tedariki eğer çözülürse maddiyat hazırdır. Sorun şu an aşıya erişirken öncelikli gruplar arasında olmamızdır. Tanınmamış bir devlet olmadığımızdan dolayı Türkiye’nin kendi için ayırdığı bir miktar aşıyı bize vermesi şeklinde çalışacağız. Şahıslar olarak para toplamıyoruz. Şahıslar olarak kaynak ortaya koyuyor, bunu yardımlaşarak, dayanışma içinde arttırmaya çalışıyoruz. Aşıya erişim sağlandığı takdirde Sağlık Bakanlığı’nın göstereceği noktaya bu para yatırılacak. Bakanlık ile de görüşmedik. Erhan Arıklı’nın 500 bin aşının Çin’den bulunduğunu ama bütçe olmadığı için erişemediklerini belirttiği duyumunu aldım, onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz. Eğer bu doğruysa maddiyatı çözmek bizim için kolay”

SAĞLIKÇILAR NE DEDİ?

Moleküler Genetik Uzmanı, Milletvekili Jale Refik Rogers:

“Aşılar sadece devletlere veriliyor ve dünyada aşıya erişim konusunda sıkıntılar var”

“Bu katkı devlet üzerinden bir oluru varsa neden olmasın. Aşılar sadece devletlere veriliyor ve dünyada aşıya erişim konusunda sıkıntılar var. Bu süreçte aşıya erişim sağlanabilecekse birlik olup bu sürece destek olmak tabi ki çok olumlu bir davranıştır. Teknik olarak ne kadar mümkündür bilmiyorum ama kesinlikle Sağlık Bakanlığı ile koordineli, bakanlık üzerinden bu oluşum sağlanmalı.” dedi.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Ülke olarak aşı almaya yönelik çalışma yapılmadı şimdi de aşıyı bize kim verecek kısmında bekliyoruz”

“Aşılar ile ilgili sadece ‘gelecek deniyor’ resmi olarak aşı teminiyle ilgili, kaç adet talep edildiği, kaç adet geleceği, ülkedeki sıralı uygulamaları anlatılmıyor.

Bu ülkede her türlü ilaç girişi için zaten bakanlık izni ve yetkilendirme gerekiyor. Maddi destek sağlanabilir mi, tek sorun maddi sıkıntı mı bakanlık açıklamalı. Bakanlık zaten bu güne dek aşı temin etme yoluna gitmedi. Bakanlığın, Türkiye bize uygun göreceği miktarı hibe eder gibi bir yaklaşımı vardı. Aşılar henüz uygulamaya girmeden de sıkıntı olacağını belirtmiş, önceden iletişim kurulması gerektiğini uyarmıştık. Ama biz ülke olarak aşı almaya yönelik çalışma yapılmadı. Şimdi de aşıyı bize kim verecek kısmında bekliyoruz. Bakanlık bu konuda açıklama yapılmalı.”