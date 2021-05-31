Birleşik Krallık: Kuzeye doğrudan uçuş yok

Birleşik Krallık Hükümeti, adanın kuzeyini işaret ederek "Birleşik Krallıkla Kıbrıs’ın kuzeyi arasında doğrudan uçak seferleri için planları olmadığını" açıkladı.

Britanya Parlamentosu’nun internet sitesindeki bazı Kıbrıslı Türklerin dilekçesine yanıt veren İngiltere Dışişleri Bakanlığı, daha önce açıklanmış görüşünü tekrarladı; "Uluslararası toplumun geri kalanıyla birlikte, Türkiye hariç, Birleşik Krallık, tek taraflı ilan edilmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bağımsız bir devlet olarak tanımamaktadır. Sonuç olarak Birleşik Krallık Hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetimle bir Hava Hizmetleri Anlaşması’nı görüşemez” dedi.

Birleşik Krallık Hükümeti’nin yanıtı, 12.000’den fazla imza toplanan bir dilekçeden sonra geldi. Bir dilekçedeki imzaların toplamının 10.000’ii aşması hükümetin yanıt vermesini gerektiriyor.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı ayrıca “Hükümetin, Kıbrıs’ın kuzey bölümüyle doğrudan uçak seferlerine yetki vermesi yasal olmayacaktır” ifadelerini de kullandı.