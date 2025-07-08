“Birilerine yaranabilmek için toplumu kandırıyorlar!”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) enerji alanında yaşanan sıkıntıları dile getirebilmek için bugün Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı. Başbakan Ünal Üstel’in “Enerjiye ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz” açıklamalarının aksine birçok sorun yaşandığını anlatan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Başbakan Üstel’in topluma “yalan” ve “yanlış” bilgiler verdiğini belirtti ve “Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorlar” dedi.

Tuğcu, dün akşam yaşanan elektrik kesintisinden sonra sayaç yazılımının İçkale’ye 800 bin Euro’ya peşkeş çekildiğini söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki sorunların yanı sıra şebeke konusunda da sıkıntılar yaşandığını aktaran Tuğcu, “Dünya ve Güney Kıbrıs yüksek gerilim hatlarında bu kadar basit bir sorunu çözecek silikon izalatöre geçmişken, biz hala daha ambarlarımızda, sağda solda atılı izalatörleri toplayıp arızaları gidermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknecik Elektrik Santrali’nde yapılan basın toplantısında basın açıklaması da okundu, basın açıklamasında yaşanan sorunlara dikkat çekilerek, çözüm üretilmesi istendi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Ülkenin enerji politikasını birilerine peşkeş çekmeye çalışıyorlar”

Başbakan Ünal Üstel’in hem geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, hem de geçtiğimiz haftalarda enerji konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, söz konusu açıklamaların “yalan” ve “yanlış” olduğunu söyledi. Teknecik Elektrik santralinde bulunan 8 adet dizel makinenin kötü yakıt ve gününde yapılmayan bakımlar sayesinde 2’sinin kırık olduğunu kaydeden Tuğcu, bundan dolayı gaz trirbünleri çalıştırılarak günde 134 milyon dolar dolar vatandaşın cebinden ek külfet alındığına dikkat çekti. Termik santralden kara duman çıktığının devam ettiğinin altını çizen Tuğcu, “Bunun sebebi kötü yakıt ve gününde yapılmayan bakımlardır. Eskiden bu bakımlar ihale usulü yapılır, yakıt ihale usulü adaya gelirdi. Yakıtın hangi rafinelerden geldiğini ısrarla soruyoruz. Yakıtın analiz raporları devlet sırrı gibi saklanıyor, kamuoyuyla paylaşılmıyor. Neden paylaşmıyorlar? Aynı şekilde gaz tirbünlerini Türkiye’nin hibe ettiğini söylüyorlar. Kıb-Tek’in envanterinde böyle bir belge yok. Bunlar AKP hükümetine yakın üç firmasına peşkeş çekilmesidir. Biz, Ünal Üstel’den burayı basın mesuplarına açıp gezdirmesini istiyoruz bakalım biz mi yalan söylüyoruz, yoksa onlar mı? El-Sen bunları diyalog yoluyla çözmek için çok mücadele verdi ama maalesef ‘Ben yaparım’ diyen zihniyet buna yanaşmıyor. Nedeni, birilerine bu ülkenin enerji politikasını peşkeş çekmektir” ifadelerini kullandı. Üretim bacağı yanında şebeke konusunda da sıkıntılar yaşandığını aktaran Ahmet Tuğcu, son günlerde bazı bölgelerdeki kesintilere dikkat çekti, “Dünya ve Güney Kıbrıs yüksek gerilim hatlarında bu kadar basit bir sorunu çözecek silikon izalatöre geçmişken, biz hala daha ambarlarımızda, sağda solda atılı izalatörleri toplayıp arızaları gidermeye çalışıyoruz” dedi.

“Sayaç yazılımı İçkale’ye 800 bin Euro’ya peşkeş çekildi”

El-Sen Başkanı Tuğcu, Dün akşam yaşanan elektrik kesintisinden sonra sayaç yazılımının İçkale’ye 800 bin Euro’ya peşkeş çekildiğini söyledi, “Dün akşam 80 yaşındaki Ayşe aba çağrı merkezindeki arkadaşın yönlendirmesiyle fenerini alıp sayacının yanına giderek düğmelere basıp sayacını sıfırladı ve evine elektrik geldi” dedi.

Tuğcu şöyle devam etti: “Biz bunları söyleyince, bizi yönetenler bizimle görüşmek istemiyor, sorunlara çözüm bulmuyor. Biz her diyalog yolunu açık tutuyoruz. Neden acı gerçeklerden yüzleşmekten korkuyorsunuz? Başbakan bu ülkeyi zerre kadar sevmiyor. Enerjide de, eğitimde de, sağlıkta da her alanda emek hırsızlığı yapıyor. UBP’nin de, devletin de, hükümetin de başına gelen en büyük felakettir. Biz özerk bir Kıb-Tek diyoruz. Özerk Kıb-Tek’i konusunda uzanan kişilerin yönetmelidir. Kıb-Tek yönetim kurulunda durmadan başkan değişiyor. Sorunlara çözüm üretmek istemiyorlar, sorunlardan kaçıyorlar. Tek dertleri TC sermayesine enerji politikamızı peşkeş çekmektir.”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Kurumlara yatırım yapmadan peşkeş çekmek istiyorlar”

El-Sen’in Teknecik Elektrik Santrali’ndeki basın açıklamasına destek vermek için bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem de kısa bir açıklama yaparak, “Halka ait kurumlara yatırım yapmadan peşkeş çekmek istiyorlar. Hiç yüzleri kızarmadan bataklık düzenini sürdürmeyi tercih ediyorlar. Her alanda yaratılan bu bataklık var. Yapmamız gereken, kızarmayan yüzlerine bunları söylemek ve mücadelemizi sürdürmektir” dedi.