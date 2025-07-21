"Birileri artık Erdoğan'a 'adada çözüm olmadığı sürece kablo ile elektrik hayaldir' demeli"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kablo ile elektrik getirilmesi konusunda yaptığı açıklamaları işaret etti, "Birileri artık sayın cumhurbaşkanına adada çözüm olmadığı sürece kablo ile elektrik hayaldir demeli" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğcu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında kablo ile elektrik getireceğini açıkladığını, 2025 yılında ise kablo ile elektrik getirmek için çalışmaların devam ettiğini söylediğini belirterek, iki yılın boşa geçtiğine dikkat çekti.