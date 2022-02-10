Birgün Gazetesi: “Falyalı Cinayeti’nde Söylemez Kardeşler Çetesi izi”

Türkiye’deki BirGün Gazetesi, İstanbul’da Falyalı Cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin “Söylemez Kardeşler Çetesi” ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

BirGün yazarı Timur Soykan, gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğunun iddia edildiğini belirtti.

Soykan, "Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğu iddia ediliyor. Söylemez Kardeşler Çetesi’nin lideri olan Mustafa Söylemez 1990’lardan bu güne çok sayıda derin devlet bağlantılı olayla gündeme gelmişti" ifadelerini kullandı.

Soykan, şunları söyledi: "Söylemez Kardeşler soyisimleri gibi hiç konuşmamaları, ilişkide olduklarının isimlerini vermemeleriyle ünlü. Mustafa Söylemez’in KKTC’de Halil Falyalı’nın en yakınında bulunan bir ismin verdiği ifadeler üzerine gözaltına alındığı öne sürülüyor. Gözaltına alınan diğer iki kişinin ise tetiği çekenler olduğu iddiası var. Üç kişinin sürat teknesiyle Kıbrıs’tan Türkiye’ye geçtiği de öne sürülüyor."