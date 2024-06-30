Birçok bölgede elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK, yaptığı açıklamada 30 Haziran 2024 Pazar sabahı orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 09.03’den itibaren; Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge ve Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Oray sitesi ile boğaz karakolu arasında kalan kısım, Emaş Bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşına elektrik verilemediğini belirtti.

KIB-TEK yazılı yaptığı açıklamada, arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.