Birbirinden Farklı Cilt Problemi için Tek Çözüm

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Her cilt tipi birbirinden farklıdır ve her cilt tipi için ayrı bir bakım gerekir. Günümüzde kullanılan en etkili cilt bakım uygulaması olan hydrafacial cilt bakımı ile farklı cilt tiplerinin ihtiyacı olan farklı sorunların giderilmesi için çözüm önerileri sunulmaktadır.

Tek seansta etkili bir sonuç alınabilen hydrafacial uygulaması sayesinde nem doymuş, parlak, sağlıklı ve genç bir cilde kavuşmak mümkündür. Her cilt tipinde güvenle kullanılan bu uygulama sahip olduğu solüsyon ile pek çok cilt probleminin çözümünde ilk sırada yer almaktadır.

Ayrıca yıllar içinde cildin elastikiyetini kaybetmesi ile cilt yaşlanmaya başlar ve ince kırışıklıklar oluşmaya başlar. Hydrafacial işleminde kullanıla vakum ile bu kırışıklıklardan kurtulmak mümkündür.

Hydrafacial İşleminin Uygulama Alanları

Hydrafacial uygulaması tüm cilt problemlerinde etkili olan ve cildin derinlemesine temizlenmesini sağlayarak cildin doğal nem dengesine ulaşmasını hedeflemektedir. Siyah nokta, yağlı ciltler, lekeler, sivilce ve akne tedavisinde oldukça etkili olan bu uygulama hücre metabolizmasını da hızlandırarak cildin gençleşmesini sağlayacaktır.

Hydrafacial vakum başlığı sayesinde cilt yıllar içinde kaybettiği elastikiyete kavuşacak ve çok derin olmayan ince kırışıklıklar da yok olacaktır. Hydrafacial tedavisi bu etkileri temel olarak dört farklı aşamada gerçekleştirmektedir.

Hydrafacial uygulaması temizleme ve arındırma seansı ile başlar. Cilt öncelikli olarak detaylı bir analizden geçirilir ve bu temizleme işlemi cilde uygun olan bir solüsyon ile gerçekleştirilir. Daha sonra vakumlama ile tıkalı olan gözeneklerin temizlenmesi işlemi yapılır. Ayrıca cilde uygulanan nemlendirici ve besleyici maddeler ile cildin ışıltısı geri gelir. Hydrafacial tedavisinin son aşamasında LED teknolojisi uygulaması ile uygulanan solüsyonlar cilde hapsedilir ve benzersiz bir bakım işlemi tamamlanmış olur.

Hydrafacial Seanslarını Konforunuzdan Vazgeçmeden Tamamlayacaksınız

Hydrafacial uygulaması kozmetik ve bakım amaçlı yapılabildiği gibi tedavi amaçlı olarak da uygulanabilmektedir. Tedavi amaçlı olarak uygulandığında ortalama olarak 6 seans sürmektedir. Bu seansların arası haftada bir olacak şekilde düzenlenebilir. Bakım ve kozmetik amaçlı olarak yapıldığında ise her ay düzenli bir uygulama yaptırılması tavsiye edilmektedir. Ancak yine de bu rakamların ortalama olduğunu ve hydrafacial seans adedi ve seans aralıkları ile ilgili en sağlıklı bilginin uygulamayı yaptıracağınız merkez tarafından verileceğini unutmamak önemlidir.

Hydrafacial uygulaması hangi amaçla yapılıyor olursa olsun öncesinde detaylı bir analiz gerektirdiğinden mutlaka uzman kişilerce yapılmalıdır. Doğru analiz yapılarak hasta için en uygun planlama yapılması sağlanacaktır. Ayrıca hydrafcial seansların düzenli olarak devam ettirilmesi ve seans atlanmaması da tedavinin başarıya ulaşması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca hydrafacial tedavisi ile cilt problemi tamamen çözülmüş olsa da düzenli bakım ile cilt rahatsızlığının tekrar etmesi önlenecektir.

Hydrafacial Hiçbir Yan Etki Olmadan Bakım Yaptırmanızı Sağlayacaktır

Hydrafacial uygulamasının hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. FDA onaylı olan ve hakkında pek çok klinik çalışmanın bulunduğu hydrafacial işleminin güvenliği kanıtlanmıştır. Hydrafacial işleminde geleneksellazer tedavisinde gerçekleşen hücre buharlaşma sorunu yaşanmaz. Dolayısıyla yan etki olarak kabuklanma ve iltihaplanma gibi sorunlar görülmez.

Tüm cilt tiplerinde güvenle kullanılabilen hydrafacial uygulaması yan etkisinin olmaması dolayısıyla da oldukça tercih edilen bir uygulama haline gelmiştir. Çok nadir de olsa seans sonrasına bazı hastalarda hafif kızarıklık görülse de çok kısa sürede bu kızarıklık tamamen ortadan kaybolacaktır.

Hydrafacial işlemi ertesinde özel bir bakım yapılmasına gerek yoktur. Ancak işlemin yapıldığı gün yüze su sürülmemesi tavsiye edilmektedir. Ancak cildin derinlemesine temizlenmesi güneşe karşı cildi hassaslaştırabileceği için güneş kremi kullanılması faydalı olacaktır.

Hydrafacail cilt bakımı hamilelik döneminde dahi yapılabilir. Hamilelik döneminde cilt normalden daha fazla hassas olabilir ya da ciltte lekelenme görülebilir. Bu gibi durumlarda hydrafacial cilt bakımı güvenle uygulanabilir.

Sivilce İzlerinin ve Minik Yağ Bezeleri Tedavisinde Hydrafacial Uygulaması

Cilt üzerinde sivilce ve akne oluşumu hemen her yaşta ve hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen bir sıkıntıdır. Çeşitli yöntemlerle sivilceden ve akneden kurtulmak mümkün olsa da sivilce ve akne izleir cilt üzerinde kalıcı hale gelebilir. Bu noktada hydrafacial cilt bakımının etkili olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.

Hydrafacial cilt bakımı ile cilt ve gözenek temizliğinin yanı sıra başka pek çok tedavi de uygulanabilmektedir. Bunu sağlayan en önemli özellik ise hem hydrafacial cihazında bulunan vakum başlığı hem de uygulamadan kullanılan solüsyonlardır. Bu özellikleri sebebiyle sivilce ve akne izlerinin giderilmesinde de hydrafacial uygulaması etkili olacaktır.

Cilt üzerinde oluşan minik yağ bezeleri oldukça can sıkıcı olabilmektedir. Bu yağ bezelerinin pek çok sebebi olabildiği gibi en yaygın sebebin hatalı kozmetik ürünü ve makyaj malzemesi kullanımının olduğu bilinmektedir. Hydrafacial uygulaması pek çok farklı alanda etkili olduğu gibi minik yağ bezelerinin giderilmesinde de etkilidir.

Hydrafacial Merkezleri ve Fiyatları

Hydrafacial cilt bakımı hem güzellik merkezlerinde hem de bazı hastanelerin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilebilen bir uygulamadır. Son yıllarda hydrafacial cilt bakımının oldukça popüler hale gelmesi ile bu uygulama pek çok yerde uygulanmaya başlamıştır.

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Hydrafacial merkezleri ülkemizin hemen hemen her şehrinde ve hemen her ilçesinde bulunmaktadır. Bu sebeple hydrafacial fiyatları da oldukça değişkendir. Hydrafacial merkezlerinden hangisinde bu uygulamayı yaptıracağınızı düşünürseniz düşünün nihai kararınızı vermeden önce o merkezde daha önce hydrafacial yaptıranların yorumlarını inceleyebilirsiniz. Güzellik merkezinin Sağlık Bakanlığı onayının olması, merkezde kullanılan hydrafacial cihazının orijinal olması ve düzenli bakımlarının yapılması ve güzellik merkezinde gerekli eğitimleri almış uzman kişilerin olması dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır.

Güzellik merkezinde hydrafacial işleminden önce detaylı bir cilt analizi yapılır. Bu analiz oldukça önemlidir. Çünkü bu analizde cildin sorunları tespit edilir ve tedavi planlaması yapılır. Ortaya çıkan planlama ile hydrafacial uygulamasının kaç seans uygulanacağı ve uygulama esnasında hangi solüsyonların kullanılacağı tespit edilir.

Hydrafacial cilt bakımının fiyatını belirleyen en önemli kriter seans sayısıdır. Az önce bahsetmiş olduğumuz planlamanın ne kadar önemli olduğu bu noktada da ortaya çıkmaktadır. Planlama neticesinde ortaya çıkan seans sayısı hydrafacial tedavisine ne kadar para ödeyeceğinizi gösterecektir.

Son yılların en çok tercih edilen cilt bakım uygulaması olan hydrafacial işlemi her cilt tipine her mevsim uygulanabilir olmasıyla bir hayli ön plana çıkmaktadır. Hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edilen bu uygulamada kullanılan teknoloji, hydrafacial uygulamasını oldukça özel kılmaktadır.