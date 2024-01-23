“Bir yılda 99 milyon 215 bin TL borç kapandı, 50 milyon TL’yi aşan tasarruf sağlandı”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, 1 yıllık görev süresinde 99 milyon 215 bin TL borç kapandığını, çalışanların geriye dönük Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamlandığını ve 50 milyon TL’yi aşan tasarruf sağlandığını açıkladı.

Bir yıllık görev süresini tamamlaması dolayısıyla “Gazimağusa Belediyesi Çalışıyor” sloganıyla Lefkoşa’da Paradise Park’ta basın toplantısı düzenleyen Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin hizmetleri, mali durumu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Belediyeciliğin hayatın her alanını kucakladığına ve bu alanda takım çalışmasının önemine işaret eden Uluçay, Belediye Meclisi üyeleri ile çalışanlarına teşekkür etti.

Toplantıda ilk olarak, belediyenin her alandaki icraat ve hizmetlerinin anlatıldığı bir video gösterildi. Ardından Uluçay, bir yıllık mali duruma ilişkin detayları aktardı, yeni dönem hedeflerini açıkladı ve soruları yanıtladı.

Uluçay: “Bir yılda 99 Milyon 215 bin TL borç ödendi”

Ardından Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Belediye’nin bir yıllık mali tablosu ile ilgili sunum yaptı.

31 Aralık 2022 tarihinde 181 milyon 987 bin TL borçla Belediye’nin devralındığını ve borcun 18 Ağustos 2023 itibariyle 110 milyon TL’ye, 31 Aralık 2023 itibariyle ise 82 milyon 772 bin TL' ye düşürüldüğünü kaydeden Uluçay, yürütülen çalışmalar sayesinde bir yılda 99 Milyon 215 bin TL borç ödendiğini belirtti. Bunun alınan tedbirler sayesinde olduğunu söyleyen Uluçay, kendilerine gönüllü olarak mali danışmanlık yaptığı için Zeren Mungan’a teşekkür etti.

Uluçay, “Görevin alındığı günlerde öncelikle mali durumun ortaya konulması amacıyla Gazimağusa Belediyesi varlıklarının netleştirilmesi sağlandı. Öncelikli olarak, mal ve hizmet alınmış firmalara olan borçların karşılanması ve piyasaya olan güvenin sağlanması gerçekleştirildi. Oldukça maliyetli olarak gerçekleştirilen hizmet alımlarında araç parkı eksiklikleri ve arızalı araçlar olduğunun tespit edilmesinin sonrasında ise öncelikle arızalı araçlar faal duruma getirilmiş ve ihale yolu ile araç parkının geliştirilmesi ile hizmet maliyetlerinin orta vadede azaltılması sağlandı” dedi.

25 Aralık 2023’te İhtiyat Sandığı’na 10 milyon 995 bin 179 TL ödeme yapıldığını kaydeden Uluçay, göreve geldiği günden itibaren maaşların günü gününe ödendiğini, birikmiş kıdem tazminatı mükellefiyetlerinin yerine getirildiğini, çalışanların geriye dönük Sosyal Sigorta ile İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamen ödendiğini ve güncel yatırımlarının da düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Tasarruf adımları…

Tasarruf için atılan adımları da anlatan Başkan Uluçay, şöyle devam etti:

“Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi ödemeleri gününde ödenmekte olup, gününde ödemeler sonucu yıllık 1,2 milyon TL ve bankalardaki cari hesaplara ödenen faiz ödemeleri büyük ölçüde sınırlanarak yıllık 1,8 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

Özel şirketten alınan ot kesme temizliği hizmeti sınırlandırılarak yıllık 8,4 milyon TL; özel şirketten alınan çöp toplama araç hizmeti sonlandırılarak yıllık 3,6 milyon TL ve kamyon ve dozer kiralamaları sınırlandırılarak yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlandı.”

“AB ile Belediyenin ilişkilerinin düzelmesinin ve yeni finansman ihtiyaçlarının karşılanmasının önü açıldı”

Uluçay ayrıca, pis su arıtma sistemlerini yürüten Alman Firması Remondis ile yapılan müzakereler sonucu 1,5 milyon euroyu aşan borcun 17,1 milyon TL’lik ödeme ile kapatıldığını belirterek, bu uzlaşı ile ciddi bir tasarruf sağlanmasının yanı sıra AB ile Belediyenin ilişkilerinin düzelmesinin ve yeni finansman ihtiyaçlarının karşılanmasının da önünün açıldığını vurguladı.

Kıb-Tek borçlarının gecikme faizlerinin % 80'inin bağışlanarak yapılandırıldığını ve güncel borçların aylık 96 bin TL taksitlerle düzenli olarak ödendiğini anlatan Uluçay, su deposunun 13,2 milyon TL elektrik borcunun ise yapılan görüşmeler sonrasında Su Dairesi’ne devredildiğini, güncel faturaların ise düzenli olarak ödendiğini kaydetti.

Uluçay, bir yıllık süre içerisinde kamyon ve dozer ihtiyacı kamu kurumlarından bedelsiz olarak karşılanırken, zorunlu durumlarda ise hizmet alındığını ve söz konusu araçların ihale yolu ile teminin sağlanmasına başlandığını da ekledi.

Uluçay, belirtilen düzenlemeler ile 31 Milyon TL doğrudan tasarruf edildiğini, yürütülen diğer müzakere ve düzenlemeler ile de yıllık tasarruf miktarının 50 Milyon TL’yi aştığını vurguladı.

“Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali'ni yeniden sanatseverlerle buluşturacağız”

Belediyenin yeni dönem hedeflerinden de bahseden Uluçay, uzun süredir devam eden kanalizasyon projesinin şubat ayı sonunda tamamlanacağını duyurdu. Bahse konu projenin yarattığı rahatsızlığın farkında olduğunu ve vatandaşa hak verdiğini kaydeden Uluçay, projenin tamamlanmasıyla kullanılmaz hale gelmiş yollar ve kaldırımların yapılacağını anlattı

Uluçay hedefleri arasında “personelin liyakat ve performans çerçevesinde kurulacak yeni insan kaynakları sistemi ile daha verimli çalışma koşullarına kavuşturulması, Baykal Tüneli restore edilip ziyarete açılması, sulak alanlar ve göletler için çevre dostu yeşil alan projeleri hazırlanması, Engelsiz Mağusa Birimi oluşturulması, çocuk parklarının ve yeşil alanların yeni park mobilyaları ve oyun alanları eklenerek yeniden düzenlenmesi, plajların kamusal kullanımının artırılması, elektronik su sayaçlarına geçilmesi, Akıllı Kent Uygulaması, Mağusa Gençlik Konseyi'nin düzenli faaliyetlerine başlaması, Anıt Gazinosu'nun restore edilerek yeni işletme modeliyle halkın tekrar aktif kullanımına sunulması, Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali'nin yeniden yapılması, Şampiyon Melekler Anıtı'nın proje yarışmasının neticelenmesiyle birlikte uygulamaya konması, Çamlık alanının düzenlenerek halkın kullanımına sunulması ve Gazimağusa Trafik Master Planı'nın tamamlanmasını” saydı.

“Plajlar kamusaldır”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, “yerel yönetimlerin Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı ve Gazimağusa Belediyesinin bu konudaki duruşu üzerine sorulan bir soruya, “Kıbrıs Türk halkı adada çözümden yanadır. Biz bu konuda çekimser davranmadık, davranmayacağız. Barış sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi ve Mağusa Rum Belediyesi ile yürüttükleri diyaloglardan bahsetti.

Plajlarla ilgili bir soru üzerine ise Uluçay, “Plajlar kamusaldır. Biz bu yıl plajların kamusal olarak belediye eliyle çalıştırılması için çalışma yapıyoruz” dedi ve Mağusa plajlarının ülkenin en kolay ulaşılan plajları olacağını vurguladı.

Haber: Filiz Seyis / Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)