“Bir yıl boyunca ekrana baktık, olumsuzluklar karnemize yansıdı”

Devrim DEMİR

Çocuklar bu yılda karnelerini buruk aldı. 16 aydır yaşanan salgın nedeniyle uzun bir süre yüz yüze ara verilen eğitimde yaşanan sıkıntılar bu yıl birçok öğrencinin karnesine de yansıdı. Hafta başı itibariyle yılsonu karnelerini faklı günlerde alan çocuklar, geçmiş yıllarda olduğu gibi mutlu değildi.

2021-2022 eğitim yılını ‘online’ bitiren çocuklar, yüz yüze eğitimin başlamasını istedi.

Birçok öğrenci aldığı notlardan memnun değilken, ‘bütünlemeye’ kalan öğrenciler oldukça umutsuz konuştu.

Özellikle lise son sınıf öğrenciler, sınavlarda önlerine gelen sorularla gördükleri konular arasında çok fark olduğunu dile getirdi.

Yüz yüze eğitimde olduğu gibi, anlamadıkları konuları online eğitim aldıkları sürede öğretmenleri ile paylaşma zamanları da olmadığına sitem eden öğrenciler, “Berbat iki yıl geçirdik. Kafamız çok karıştı ve olumsuzluklar nedeniyle gelecek yıllarımız için çok endişeliyiz” şeklinde konuştu.

Çocuklar ‘umutsuz’…

Bu yılsonu bütünlemeye kalan çocuklar, notlarını düzeltmek için okul yollarını tuttu. Birçok öğrenci için karne notları hayal kırıklığı yaşatırken, bazı öğrenciler aynı sınıfı tekrar etmek istediğini anlattı.

Yaşadıkları kayıplar nedeniyle, birçok öğrenci üniversite hayallerini ertelediğini ifade ederken, bazı öğrenciler yeni eğitim yılında ‘online’ eğitimi asla istemediklerini söyledi.

Öğrenciler YENİDÜZEN’e konuştu…

Begüm Gedik: “Kendime güveniyorum ama nasıl olacağını bilmem”

Yeni eğitim yılında Lise 2 olacağını ifade eden Begüm Gedik, son iki yılı ekrana bakarak geçirdiklerini anlattı. Bu sene yüz yüze eğitimden daha çok ‘online’ eğitimle yılı noktaladıklarını kaydeden Gedik, “Kafamız çok karıştı. Yüz yüze eğitimden daha çok online eğitim gördük. Üniversite hayallerim var, kendime de güveniyorum ama nasıl olacağını benden bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Şevket Evran: “Tüm olumsuzluklar karneme yansıdı”

Bu yıl 10. Sınıf olacağını anlatan Şevket Evran, çok kötü iki yıl geçirdiklerini online derslerinden hiçbir şey anlamadığını ve bu olumsuzlukların da karnelerine yansıdığını anlattı. Çok dersinden bütünlemeye kaldığını ve bunun çok üzücü olduğunu kaydeden Şevket Evran, “Umarım yeni eğitim yılında kesintisiz yüz yüze eğitime başlarız” dedi.

Raşit Ünerli: “Hiçbir şey öğrenemedik çok üzgünüm”

Online eğitimin tüm olumsuzluklarını yaşadığını anlatan 9. Sınıf öğrencisi Raşit Ünerli,” benim telefonum olmadığı için derslere katılma imkânım çok olmadı” dedi.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle tablet ve akıllı telefon temin edemediğini ailesinin de ‘tuşlu’ telefonu olduğunu anlatan Ünerli,” 10. Sınıf olacağım ama birçok ders notum çok zayıf bütünlemeye giriyorum. İletişimde oldukça güçlük çektim, derslerimden kaldım, çok üzgünüm. Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasını istiyorum” dedi.

Ayhan Üstünsoy: “Tedirginim, hiçbir şey bilmiyorum”

Bu yıl bütünlemeye kaldığını geçmesi halinde lise son sınıf öğrencisi olacağını belirten Ayhan Üstünsoy, çok kötü eğitim yılı geçirdiklerini anlattı. Online derslerden hiçbir şey anlamadıklarını derslerinin de bundan çok etkilediğini ifade eden Üstünsoy, “Çok tedirginim, üniversiteye hazırlanabilecek miyim onu bile bilmiyorum” dedi.

Sınavda karşılarına çıkan sorular ve gördükleri konuların ararsında çok fark olduğunu da dile getiren Üstünsoy, “Ben artık yüz yüze eğitimin olmasını isterim. Konuları daha iyi işler, anlamadıklarımızı öğretmenelrimize sorma şansımız olur. Online derslerde böyle bir hakkımız, şansımız olmadı derslerimizin çoğunu kaçırdık” şeklinde konuştu.

Halil Cingöz: “Yeni eğitim yılı nasıl olacak bilmiyorum”

Notlarının hiç iç açıcı olmadığını son iki yılın kötü tablosunun karnesine yansıdığını ifade eden Halil Cingöz,” Bütünlemeye giriyorum, tedirginim yeni eğitim yılının nasıl olacağını bilmiyorum. Online derslere hiç adapte olamadım. 10. Sınıf bitecek ve 11. Sınıf olacağım. Derslerimi yüz yüze eğitimle düzeltebileceğime inanıyorum” dedi.

Ayşegül Çalışır: “Kaygılıyım, yüz yüze eğitim artık başlasın”

İlkokuldan mezun olduktan sonra 6.sınıfta salgın nedeniyle eğitime ara verildiğini ve online eğitim aldıklarını anlatan Ayşegül Çalışır, “Yüz yüze eğitimin olmasını çok isterdim. Derslerime katılmaya çalıştım, kaygılıyım ve yeni eğitim yılını şimdiden düşünüyorum. Yüz yüze eğitimin başlamasını isterim” şeklinde konuştu.

Hüsniye Çalışır: “Online derslere çok tedbirli katıldım”

Ortaokuldan mezun olduğunu çok sancılı bir dönem geçirdiklerini kaydeden Hüsniye Çalışır, BEAL ve 20 Temmuz sınavlarına gireceğini kazanmak istediğini anlattı. Online eğitimde çok çalışmaya gayret ettiğini yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin almadığını ifade eden Çalışır, “Başarılarım var ama online değil yüz yüze bir eğitim isterim. Online derslere çok tedbirli katıldım, çünkü son senemdi ve başarılı olmak istedim” dedi.

Hakan Atar:” Notlarım iyi ama yüz yüze eğitim isterim”

Bu yıl 7.sınıf olacağını anlatan Hakan Atar, online derslere katılmaya gayret gösterdiğini karnesinde notlarının çok iyi olduğunu söyledi. Arkadaşlarını bir yıl daha görememekten yakınan Atar,” Bu yıl dilerim yüz yüze eğitime geçeriz” dedi.

Mustafa Türker: “Telefon ekranına bakarak bir yılı tamamladım”

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle son iki yıldır hem öğretmen hem de arkadaşlarından uzak kaldığını söyleyen Mustafa Türker, “son iki yıldır eğitimi telefon ekranına bakarak tamamladım” dedi. Bir üst sınıfa geçeceği için de çok tedirgin olduğunu ifade eden Türker, yüz yüze eğitimin başlamasını istediğini kaydetti.