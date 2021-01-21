"Bir yanlış saptanması halinde gereği ne ise yapılacak"

Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ve Piyangolar İdaresi ile ilgili medyada yer alan haberlerin doğru olup olmadığını araştırmakla görevlendirdi.

Saner, “Bir yanlış yapıldığının saptanması halinde gereği ne ise yapılacaktır” dedi.

Başbakan Saner yaptığı açıklamada, “Temiz, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı benim için esastır” vurgusu yaparak, devletin, halkın tek bir kuruşunun bile yanlış kullanılmasını engellemek durumunda olduklarını belirtti.

Kıb-Tek ve Piyangolar İdaresi ile ilgili olarak bir süredir medyada yer alan çeşitli iddialar üzerine Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu bunların doğru olup olmadığını araştırmakla görevlendirdiğini ifade eden Saner, şunları kaydetti:

“Halkımız rahat olsun; bir yanlış yapıldığının saptanması halinde gereği ne ise yapılacaktır. Tutumuz sadece bu iki yerle sınırlı kalmayacak, kimsenin devlet kurumlarını yıpratmasına, zan altında bırakmasına izin verilmeyecek, devlet icraatları ve harcamaları ile ilgili olarak nerede bir sıkıntı varsa onun üzerine gidilecektir.”