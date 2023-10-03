"Bir şirketin hisse devri vergi hesaplaması ile ilgili rapor hazırlandı"

Maliye Bakanlığı, bir şirketin hisse devri esnasında oluşan vergi hesaplaması ile ilgili basında yer alan “spekülatif haberler” üzerine, ilgili dosya için 11 Eylül tarihinde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından inceleme başlatıldığını, kurul tarafından hazırlanan raporun ise dün sonuçlandığını, ayrıca raporun Polis Genel Müdürlüğüne de gönderildiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; bir şirketin hisse devri esnasında oluşan vergi hesaplaması ile ilgili basında yer alan haberler üzerine, 11 Eylül tarihinde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından inceleme başlatıldığını, dün ise Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan raporun tamamlanarak Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, raporda, yetkili bağımsız murakıpların bilgi ve hesaplama yöntemleri de dikkate alınarak, yapılan hesaplama yönteminin genel kabul gören uygulama olduğu belirtildi.

Açıklamada, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun hazırladığı raporun, Polis Genel Müdürlüğü’ne de gönderildiği kaydedildi.