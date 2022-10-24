Bir ‘servet’ bankalarda unutuldu

UNUTULAN MEVDUATLAR:

15 bankada 234 kişiye ait Türk Lirası hesaplarında 1 milyon 60 bin 975 TL’ye 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmadı.



Euro hesaplarında 138 kişiye ait 967 bin 920 Euro 10 yıldır işlem yapılmadı.



14 bankada, 52 kişi, 252 bin 392 Sterlin hesaplarıyla ilgili 10 yıldır herhangi bir işlem yapmadı.

11 bankada 37 kişiye ait 90 bin 427 dolarla ilgili 10 yıldır işlem yapılmadı. Sadece Kıbrıs Kapital Bank’ta tamamı yabancı uyruklu 31 kişiye ait 2 milyon 424 bin 775 doların unutulması dikkat çekti.

Ayşe GÜLER

Ekonomide “zaman aşımına” uğrayan ve 10 yıldır hiçbir işlem yapılmayan mevduatlar KKTC Merkez Bankası tarafından yayımlandı.

Resmi verilere göre; 15 bankada 234 kişiye ait 1 milyon 60 bin 975 TL, 138 kişiye ait 967 bin 920 Euro,

14 farklı bankada 52 kişiye ait 252 bin 392 Sterlin, 11 bankada 37 kişiye ait 90 bin 427 dolarla ilgili 10 yıldır işlem yapılmadı. Sadece Kıbrıs Kapital Bank’ta ise tamamı yabancı uyruklu 31 kişiye ait 2 milyon 424 bin 775 doların unutulması dikkat çekti.

Yasa gereği; Resmi Gazete'de ilan edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde sahipleri tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devredilecek.

Türk Lirası Hesapları…

15 bankada 234 kişiye ait 1 milyon 60 bin 975 TL

Verilere göre; 15 bankada 234 kişiye ait Türk Lirası hesaplarında 1 milyon 60 bin 975 TL 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmadı.

Buna göre zaman aşımına uğrayan en fazla Türk Lirası hesabı, Türk Bankası’nda.

Söz konusu bankada 119 kişiye ait, toplamda 525 bin 943 TL ‘unutuldu’.

Liste şöyle: TC Ziraat Bankası: 21 kişi, 61.793 TL, Türkiye Halk Bankası: 1 kişi, 1.241 TL, Türk Ekonomi Bankası: 3 kişi, 6.477 TL, TC Garanti Bankası: 8 kişi, 25.865 TL, Türkiye İş Bankası: 17 kişi, 153. 498 TL, Kıbrıs Vakıflar Bankası: 6 kişi, 47.964 TL, K. Türk Kooperatif Merkez Bankası: 23 kişi, 25.211 TL, Türk Bankası: 119 kişi, 525.943 TL, Limasol Türk Kooperatif Bankası: 7 kişi, 73.159 TL, Asbank Ltd: 1 kişi, 1.195 TL, Kıbrıs İktisat Bankası: 1 kişi, 2.393 TL, Creditwest Bank: 16 kişi, 87.184 TL, Near East Bank: 7 kişi, 17.054 TL, Universal Bank: 1 kişi, 848 TL, Albank: 3 kişi, 4.150 TL.

Euro hesapları:

138 kişiye ait 967 bin 920 Euro

14 farklı bankalarda, ‘Euro’ hesaplarında 138 kişiye ait 967 bin 920 Euro 10 yıldır işlem yapılmadı, zaman aşımına uğradı.

Resmi verilere göre; unutulan Euro hesaplarının en çok Kıbrıs Kapital Bankası’nda olduğu görüldü.

Bu bankada 102 kişiye ait 922 bin 351 Euro ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

Unutulan Euro hesapları şöyle: TC Ziraat Bankası: 1 kişi, 187 Sterlin, TC Halk Bankası: 1 kişi, 52.72 Euro, Türk Ekonomi Bankası: 2 kişi, 1.121 Euro, TC Garanti Bankası: 6 kişi, 6.368 Euro, Türkiye İş Bankası: 5 kişi, 2.049 Euro, Kooperatif Merkez Bankası: 4 kişi, 2.313 Euro, Türk Bankası: 3 kişi, 22.412 Euro, Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası: 5 kişi, 5.044 TL, Asbank: 3 kişi, 211 Euro, Kıbrıs İktisat Bankası: 3 kişi, 1.488 Euro, Creditwest Bank: 1 kişi, 909 Euro, Kıbrıs Kapital Bankası: 102 kişi, 922 bin 351 Euro, Albank: 1 kişi, 3.299 Euro, Highrise Bank: 1 kişi, 116 Euro.

Sterlin hesapları

52 kişi, 14 farklı banka 252 bin 392 Sterlin

Sterlin hesaplarında 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmayan hesaplar da verilerle paylaşıldı.

Buna göre; 14 farklı bankada, 52 kişi 252 bin 392 Sterlin hesaplarıyla ilgili 10 yıldır herhangi bir işlem yapmadı.

Bankalar içerisinde en fazla unutulan Sterlin hesabı, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda 148 bin Sterlin.

TC Ziraat Bankası: 2 kişi, 351 Sterlin, TC Garanti Bankası: 7 kişi, 11.334 Sterlin, TC İş Bankası: 14 kişi, 15.743 Sterlin, Kooperatif Merkez Bankası: 6 kişi, 3.362 Sterlin, Türk Bankası: 29 kişi, 17.251 Sterlin, Limasol Türk Kooperatif Bankası: 6 kişi, 148.001 Sterlin, Asbank: 4 kişi, 539 Sterlin, Kıbrıs İktisat Bankası: 2 kişi, 12.422 Sterlin, Creditwest Bank: 7 kişi, 6.133 Sterlin, Near East Bank: 1 kişi, 652 Sterlin

Şeker Bank: 2 kişi, 235 Sterlin, Kıbrıs Kapital Bank: 3 kişi, 28.711 Sterlin, Albank: 1 kişi, 557 Sterlin,

Highrise Bank: 3 kişi, 7101 Sterlin.

Dolar hesapları…

68 kişiye ait 2 milyon 515 bin 272 dolar

KKTC Merkez Bankası, bankalarda dolar hesaplarında uzun yıllardır işlem görmeyen hesapları da kalem kalem paylaştı.

Buna göre; 12 bankada 68 kişiye ait 2 milyon 515 bin 272 dolar hesabıyla ilgili 10 yıldır işlem yapılmadı.

Bankaların listesi şöyle: TC Ziraat Bankası: 2 kişi, 390 dolar, Türk Ekonomi Bankası: 1 kişi, 131 dolar

TC Garanti Bankası 7 kişi, 23. 934 dolar, Türkiye İş Bankası: 9 kişi, 49. 309 dolar, Kıbrıs Vakıflar Bankası: 1 kişi, 206 dolar, Türk Bankası: 4 kişi, 728 dolar, Limasol Türk Kooperatif Bankası: 5 kişi, 2.936 dolar, Asbank Ltd: 2 kişi, 216 dolar, Creditwest Bank: 3 kişi, 6.775 dolar, Near East Bank:2 kişi, 3.277 dolar, Kıbrıs Kapital Bank: 31 kişi, 2.424.775 dolar, Albank: 1 kişi, 2.595 dolar.