Lütfiye Özipek, sesiyle, duygularıyla İsias enkazında kaybedilen çocuklarımızın yakınlarına sarıldı, “Yarası saklım”a yapılan çalışma, şampiyon meleklere adandı.

“Ne bir söz söyleyecek takatimiz, ne de acımızı hafifletecek bir merhem yok biliyorum. Bir nefes, bir ah çektim ve binlerce duyguyla size sarılmak istedim bu şarkıda, elimden gelen en iyi şey bu çünkü...

Yüreğimiz bağırır içimiz kan ağlar...

Yanınızdayım bilin istedim...” diyen Özipek’in çocuklara adanmış yorumu, İsias Otel’de çekilen görüntülerin, yaşanan felaketin basında yer aldığı anların yer aldığı kliple paylaşıldı.

Lütfiye Özipek, bu çalışmada kendisine yardım eden ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Özipek’in çalışmaya ilişkin ifadeleri şöyle:

“Tam bir ay oldu..

Uyku uyumaya, yemek yemeye utandık…Empati yapma çabamızın bile imkansızlaştığı, anlamını kaybettiği çok büyük acılar yaşadı çocuklarımız, anneler, babalar ve o değişen coğrafyadaki tüm canlılar..

Ne bir söz söyleyecek takatimiz, ne de acımızı hafifletecek bir merhem yok biliyorum.

Bir nefes, bir ah çektim ve binlerce duyguyla size sarılmak istedim bu şarkıda, elimden gelen en iyi şey bu çünkü.

Yüreğimiz bağırır, içimiz kan ağlar.

Yanınızdayım bilin istedim.

En önemli teşekkürüm ise; kıymetlerini asla ödeyemediğim, emeklerini esirgemeden, bu çalışmamda benimle duygularımı paylaşanlara minnet borcum sonsuzdur.

Eşsiz gitarlarda ve Kayıtta Ziya Başkal’a, arşiv görüntüleri için BRT stüdyolarına, kurgu, montaj ve çekim için sevgili Mehmet Alasya ve Bilal Kavalçalan’a sonsuz teşekkürler.

En büyük teşekkürüm her daim yanımda olan, emeğini, yüreğini asla esirgemeyen can yoldaşım sadece menajer değil, bana hep doğru yolu gösteren güzel insan Kemal Çetin’e dir.”