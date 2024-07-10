“Bir kişiye olağanüstü uygulama yapmak, adalet terazisinin şaştığını gösterir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, ülkedeki rüşvet ve yolsuzluklara değindi ve “Biz geleceğiz ve hesap soracağız. CTP, değişim ve dönüşümü başlatacaktır. Stratejik yaklaşımlarla bu ülkeyi ayağa kaldırmak mümkündür” ifadelerini kullandı. Ülkede ciddi anlamda bir çürümenin olduğuna işaret eden Akansoy, büyük sorunlarla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Asım Akansoy, “hükümetin” bir an önce istifa edip gitmesi gerektiğini belirtti.

“Ülkede ciddi anlamda bir sosyal ve ekonomik çürüme var”

Memleketin “oldu bitti” ile yönetilmeye çalışıldığının altını çizen Akansoy, komitelerde apar topar geçirilmeye çalışılan çeşitli yasalar olduğunu vurguladı. “Hükümetin”, yasaları protokollerde yaptıkları anlaşmalara göre geçirmeye çalıştığına işaret eden Akansoy, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarının dikkate alınmadığını belirtti. “Bu kadar vurdumduymaz bir hükümet görülmedi” diyen Akansoy, “hükümetin” krizle doğduğuna işaret ederek bugünlere kriz içinde geldiğini ifade etti. Akansoy, “Ülkede ciddi anlamda bir sosyal ve ekonomik çürüme olduğunu görmemiz lazım” dedi ve bu çürümenin sonuçlarının yaşandığını vurguladı. Söz konusu çürümüşlüğün, siyaset kurumunu da etkilediğine işaret eden Akansoy, “Yaşanan büyük sorunlar karşısında, büyük önlemler almamız gerekiyor. Bugün yaşadığımız, topluma bir saldırıdır. Büyük sorunlarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Bir kişiye olağanüstü uygulama yapmak, adalet terazisinin şaştığını bize gösterir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanının, alışılmışın aksine, mahkemeye kelepçesiz çıkarılması ve tutukluluk verilmemesiyle ilgili de konuşan Akansoy, “Eski başbakan hapiste yatırıldı, kelepçe takıldı. Sayın Sibel Siber’e, birçok mağdur duruma getirilen doktor ve eczacılara yapılan işlemlerden kılı kıpırdamayan insanların şimdi baskı sonucu özür dilemeleri samimiyet açısından yeterli değildir” dedi. Akansoy, “Bir kişiye olağanüstü uygulama yapmak, adalet terazisinin şaştığını bize gösterir” ifadelerini kullandı. Bu ülkede yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konusunda hassasiyet gösteren bir parti olduklarını vurgulayan Akansoy, “Herkesin, bu ülkede attığı adımlarda çok dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu. UBP Girne Kadın Kolları Başkanına neden ayrıcalık tanındığıyla ilgili iddiaların her gün konuşulduğuna da dikkat çeken Akansoy, bu konuda konuşmayan Ünal Üstel’i eleştirdi ve halkın bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Asım Akansoy, “Ahlaki erozyonun bedelini sadece UBP değil, toplum da ödüyor. Sistem olduğu gibi yıpranıyor” ifadelerini kullandı. “Çivisi çıkmış bir sistemin, son çivisi yargıdır. Adalet mekanizması içindeki herkesin bunu bilmesi lazım” diyen Akansoy, yargının da “çivisinin çıkması” durumunda, toplumun biteceğine işaret etti.

“Ülkede ciddi anlamda rüşvet ağı var, bu ağ çökertilmelidir”

Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürünün rüşvet iddialarıyla tutuklanmasıyla ilgili de konuşan Asım Akansoy, “Özel kalem müdürü; bakanın, başbakanın ya da cumhurbaşkanının birlikte çalıştığı, birlikte hareket ettiği, ilgili bakanın aldığı kararları hayata geçirilmesinde yardımcı olan kişidir. Yetkisi, amirin görevlerini kolaylaştırmak, randevular ayarlamaktır. Eğer özel kalem müdürü bir olaya karışmışsa, bu konuda doğrudan doğruya sorumlu bakandır. Özel kalem müdürü, üç imzayla atanır. O kişinin atanmasından ve icraatlarından da o üç imza sorumludur. Yolsuzluk, rüşvet varsa, sadece o kişiyi sorumlu tutmak yeterli olmaz, sorumlu kişiler, o üç imza sahipleridir. Bir özel kalem müdürünün, bakanın bilgisi olmadan herhangi bir adım atma ihtimali yoktur. Burada mesele sadece özel kalem müdürüyle bitmez” dedi. Tutuklanan Çalışma Bakanlığı Özel Kalem Müdürünün, “buzdağının görünen ufacık kısmı” olduğuna dikkat çeken Akansoy, ülkede ciddi anlamda rüşvet ağı bulunduğunun altını çizdi ve bunun çökertilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Hükümetin gündemi, UBP kurultayıdır”

Akansoy, “Bunun çökertilmesi için güçlü siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Biz geleceğiz ve hesap soracağız. CTP, değişim ve dönüşümü başlatacaktır. Stratejik yaklaşımlarla bu ülkeyi ayağa kaldırmak mümkündür” dedi. “Hükümetin” istifa etmesi gerektiğini bir yıldır yüksek sesle söylediklerini ve söylemeye de devam edeceklerini ifade eden Akansoy, “Vatandaşın ekonomik sorunları, güneyin kuzeyden daha ucuz olması diye bir gündemi yoktur hükümetin. Hükümetin gündemi UBP kurultayıdır. İstifa edip gitmeleri gerekir. Erken seçim önemlidir” diye konuştu. Ülkeyi yönetmeye talip olduklarının altını çizen Akansoy, “Yasa yapmak kendi başına var olan sorunları çözmek için yeterli değildir. Esas önemli olan siyasi irade ve cesarettir. Gerekli noktalarda da gözü kara olmaktır. Sadece yasa yaparak bir yere varılmaz. Siyaset iradesi, yasaya mahkum edilemez. Siyaset, değişimin öncü gücüdür ve kararlılık önemlidir” diye ekledi.