Bir kişi yaralanırken, kaza sonucu alev alan bir araç kullanılamaz hale geldi

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen iki trafik kazasında 'scooter'da yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı; alkollü sürücünün neden olduğu kaza sonucu alev alan bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana gelen kazada, 227 miligram alkollü içki tesiri altında Doğukan Üstündağ (E-23) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Üsündağ, UM 194 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Çemberine geldiğinde, çemberin bordür taşlarına çarptı, ardından çember üzerinden savrularak banket içerisinde durdu.

Kaza sonrası aracın motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; araç ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaza yapan 16 yaşındaki scooter sürücüsüne yasal işlem

Gönyeli Bulvarı’nda saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda ise, elektrikli scooter süren B.K. (E-16) dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu kazaya neden oldu.

16 yaşındaki sürücü, Rahat Sokak’tan anayola giriş yaptığı sırada, o esnada bulvar üzerinde güney istikametine doğru seyreden E.E.Y.(K-23) yönetimindeki VU 767 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan scooter’da yolcu olarak bulunan N.Ç.(E-16), kendi imkanı ile gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ ayak kemiğinde çatlak teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Scooter sürücüsü B.K. aleyhinde ise, elektrikli scooter’ların kullanım kurallarına uymamak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. (tak)