Korkutan kazada bir kişi yaralandı

Girne-Alsancak çevre yolu ile Alevkayası-Bufavento ana yolunda dün gece alkollü sürücülerin neden olduğu kazalarda bir kişi yaralandı, bir sürücü tutuklandı.

Girne’de zincirleme kaza

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza, YV 735 plakalı araç sürücüsü 36 yaşındaki Oğuzhan Ünver'in, 71 miligram alkollü içki tesiri altında Girne-Alsancak çevre yolunun 6-7’nci kilometreleri arasında trafik durduğu için duran 28 yaşındaki Tülay Gildağı yönetimindeki UR 253 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan UR 253 plakalı araç, o sırada önünde duran Çağan Dağyaran (E-29) yönetimindeki MY 693 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. YV 735 plakalı araç sürücüsü Ünver, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

34 metre uçurumdan düşen sürücü yaralandı

Öte yandan Alevkayası-Bufavento ana yolunun 4-5’inci kilometreleri arasında dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü sürücü 41 yaşındaki Kemal Ömeroğlu, yaklaşık 34,60 metre yükseklikteki uçurumdan düştü.

Kemal Ömeroğlu (E-41), 174 miligram alkollü içki tesiri altında, LF 900 plakalı çift kabin araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti, uçurumdan düşen araç tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü Ömeroğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.