Haspolat’ta meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar U. G. I. ve U. C.N. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Mahkemede yaşananları anlatan Polis, aranan bir şahsın daha olduğunu belirtti.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren Polis Memuru Ozan Kuşak, Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde, 16 Mayıs 2022 tarihinde, saat 17.00 raddelerinde zanlılar U.G. I. ve U.C. N. ve henüz ismi tespit edilemeyen bir erkek şahsın Abdul Hashiru BANGURA ve Osman Daniel SESAY 'in evine zorla girip mülke tecavüz suçunu işlediğini belirterek, zanlıların Abdul Hashiru BANGURA 'ya ait bir adet laptop, bir adet cep telefonu, erkek cüzdanı, içerisinde bulunan 200 Euro nakit para ve KC 833 plakalı araca ait koçanı, muayene, seyrüsefer ve sigorta belgelerini sirkat ettiğini kaydetti. Kuşak, zanlıların söz konusu malları sirkat ettikleri sırada kendilerini engellemeye çalışan ev arkadaşı Osman Daniel SESAY 'ı itekleyerek fiili şiddet kullandıklarını ve soygun suçunu işledikleri dile getirdi. Zanlı U. C.N.'nın karakolda üzerine yapılan arama sonucu arka cebinde sirkat edilen KC 833 plakalı Hyundai Getz marka aracın araç koçan, muayene, seyrüsefer ve sigorta belgeleri ile erkek cüzdanının bulunduğunu ifade eden Kuşak, tespit edilen bu malların emare olarak alındığını vurguladı.

Bir kişi daha aranıyor

Kuşak, soruşturmanın yeni başladığına ve aranmakta olan emarelerin ve bir şahsın söz konusu olduğuna işaret ederek, serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların aleyhine 7 gün tutukluluk emri talep etti.

Soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale D. Ergüden, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.