CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, YENİDÜZEN yazarı, gazeteci Kutlu Adalı’nın cinayet soruşturmasına yönelik yeni itiraf ve bulguların ortaya çıkmasının ardından Türkiye’deki makamların soruşturma başlatmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin konuya ciddiyetsizlikle yaklaşımını eleştirdi.

Erhürman, Adalı cinayetindeki yeni gelişmeleri madde madde sıralayarak, “Bir Kıbrıslı Türk, Kıbrıs'ta öldürüldü. Demokrasi ve insan hakları derin yara aldı. Yara yıllardır kanamaya devam ediyor. Yazık…” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

1. Atilla Peker, Kutlu Adalı ile ilgili iddialarını içeren dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

2. Ülkemizde muhalefet dahil pek çok kesimden insan, KKTC'de yetkili makamların "derhal" harekete geçmesi ve Türkiye makamlarıyla iletişime geçilerek ilgili bilgi ve belgelerin "yazılı" olarak talep edilmesi çağrısı yaptı.

3. Sn. Tatar, bu çağrıları yapanlara "ne konuşacaklarını şaşırttılar" dedi.

4. Sn. Saner, iddialarla hareket edilemeyeceğini, "bir şey olursa" soruşturulacağını söyledi. Meclis'te "Türkiye makamlarından yazılı talepte bulunuldu mu" diye sorduk, henüz bulunulmadığını söyledi.

5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker'in dilekçesinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili "derhal" soruşturma başlattı. Ve KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gerekli "yazışmalar"ın yapılması için de çalışmalara başladı.

Bir Kıbrıslı Türk, Kıbrıs'ta öldürüldü. Demokrasi ve insan hakları derin yara aldı. Yara yıllardır kanamaya devam ediyor ve konuya yaklaşımdaki ciddiyetsizlik yukarıdaki kısa özetten de açık biçimde anlaşılıyor. Yazık!!! #yönetmiyorsunuz