Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Teknecik Elektrik Santrali’nde, kötü yakıt nedeniyle son 13 günde toplam maliyeti 2 milyon TL’yi bulan arızalar ve halk sağlığını riske atan gelişmeler üzerine, “Bir hükümet, kendi halkına, kurumlarına bu kadar düşman olamaz” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akansoy, Buraları bitirmeye yemin etmişler adeta... Bu mu iktisadi ve mali istikrar? Bu mu, Kıbrıs Türk halkının gelişmesi, ilerlemesi? O çok hayal ettikleri KKTC böyle mi tanıtılacak? Bu büyük enkazı hep beraber kaldıracağız... En erken zamanda” vurgusu yaptı.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Teknecik Elektrik Santrali'nde son 13 günde toplam maliyeti 2 Milyon TL’yi bulan 36 yakıt pompası ve 5 enjektör arızası meydana geldi. İnsanlarımızın kanser olma riski de eklendiğinde, hükümetin büyük istikrar projesinin ne denli büyük bir rezalet olduğu yeniden ve yeniden ortaya çıkıyor.

Bir hükümet, kendi halkına, kurumlarına bu kadar düşman olamaz.

Buraları bitirmeye yemin etmişler adeta...

Bu mu iktisadi ve mali istikrar?

Bu mu, Kıbrıs Türk halkının gelişmesi, ilerlemesi?

O çok hayal ettikleri KKTC böyle mi tanıtılacak?

Bu büyük enkazı hep beraber kaldıracağız... En erken zamanda.”