Bir haftada 817 öğrenci, 72 öğretmen pozitif, 85 SINIF VE 1 OKUL KAPATILDI

Eğitim Bakanlığı 7 Ocak haftasında okullarda 817 öğrenci ile 72 öğretmenin ve 8 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda 2 bin 729 öğrenci ile 219 öğretmen ve 40 personel de ‘temaslı’ olması nedeniyle karantinaya girdi.

Verilerde kapanan sınıf sayıları ise ilköğretimde 41, ortaöğretimde 26, mesleki teknik öğretimde ise 18 olurken, toplamda 85 sınıf ve bir okul kapandı.

COVID-19 olan 152 öğrenci İlköğretimde, 554’ü ortaöğretimde, 111’i ise mesleki teknik orta öğretimden çıktı.

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 1,52 olarak bu haftaki kayıtlara geçti.