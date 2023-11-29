Bir haftada 81 kaza, 23 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftada meydana gelen 81 trafik kazasında 23 kişi yaralanırken, 6 milyon TL civarında maddi zarar tespit edildi. Polis ülke genelinde son bir haftada denetlediği 19 bin civarındaki sürücüden 4 bine yakınını rapor ederken trafik suçlarının başında yine sürat geldi.

Sürücülerden bin 139’ü süratten, 364’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 103’ü emniyet kemersiz araç kullanmaktan rapor edildi. 144 sürücüye seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı için yasal işlem yapıldı.

Sürat kaza sebepleri arasında yine ilk sırada

Polisin verdiği bilgiye göre, 20 Kasım- 26 Kasım tarihlerinde kapsayan sürede meydana gelen 81 kazasından 25’i sürat, 18’i dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmama, 13’ü yakın takip, 10’u da diğer sebeplerle meydana geldi. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 6 milyon 284 bin 500 TL olarak açıklandı.

İlçelerde meydana gelen kazalar Lefkoşa 33, Gazimağusa 12, Girne 24, Güzelyurt 7 ve İskele 5 olarak belirtildi.

Denetlenen sürücü 19 bin, rapor edilen sürücüyse 4 bin civarında

Öte yandan, polis, 20-26 Kasım tarihleri arasında denetlediği 18 bin 895 sürücüden 3 bin 910’unu rapor etti.

Polisin paylaştığı verilere göre, 3 bin 910 sürücüden bin 139’u süratten, 15’i tehlikeli sürüşten, 44’ü dikkatsiz sürüşten, 144’ü seyrüsefer ruhsatız, 19’u sürüş ehliyetsiz, 88’i alkollü sürüşten; 364’ü cep telefonu kullanmaktan, 103’ü emniyet kemeri takmamaktan rapor edildi.

Trafik levha ve işaretlerine uymayan sürücü sayısı 165

165 sürücünün trafik levha ve işaretlerine, 12 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 52 sürücünün muayenesiz, 56 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında araç kullandığı belirlendi.

20 sürücü "T", 3 sürücü "B" işletme izinsiz araç kullanmaktan, 3 sürücü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan bir sürücü de koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

3 sürücünün takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırdığı belirlenirken, bin 677 sürücüye “diğer trafik” suçları nedeniyle yasal işlem yapıldı. Bu denetimlerde, 240 araç trafikten men edilirken 10 sürücü de tutuklandı.