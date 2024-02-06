Bir haftada 72 kaza, 2 ölü, 22 yaralı

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 72 trafik kazası meydana gelirken kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasın göre, 29 Ocak- 4 Şubat arasında Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam 72 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 2’si ölümle, 17’si yaralanmayla, 53’ü de hasarla sonuçlandı. Kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi yaralandı.

Sürat ilk sırada

Kaza nedenlerinde süratli araç kullanmak 21 kazanın nedeni olarak ilk sırayı alırken, dikkatsiz sürüş 15, kavşakta durmamak 15, yakın takip 11 ve diğer etkenler 10 sıralandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 5 milyon 130 bin 60 TL olarak hesaplandı.

Trafik kazalarının 21’i Gazimağusa, 19’u Lefkoşa, 17’si Girne, 12’si İskele ve 3’ü de Güzelyurt ilçesi sınırlarında meydana geldi.

Trafik denetimleri

Polisin 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde 10 bin 599 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 3 bin 526 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

217 araç trafikten men edilirken 18 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı şöyle:

“Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 733, sürat 622, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 227, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 104, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 92, trafik levha ve işaretlerine uymamak 79, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 71, dikkatsiz sürüş 45, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 43, muayenesiz araç kullanmak 29, tehlikeli sürüş 13, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 11, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 9, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 8, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak 5, trafik ışıklarına uymamak 4, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 2, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 1 ve 2161 diğer trafik suçları.”