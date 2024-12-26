Bir haftada 70 trafik kazası

Trafik denetimlerinde 69 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanılırken tespit edildi…

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 16-22 Aralık döneminde 70 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

PGM’den verilen bilgiye göre, 16 Aralık ile 22 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde, ülke genelinde 70 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1’i ölümle, 13’ü de yaralanmayla sonuçlandı. Kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Kazaların 23’ü süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 7’si de diğer ihmallerden kaynaklandı. Kazalar sonucu 4,6 milyon TL hasar oluştu. Kazaların 21’i Girne, 17’si Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 9’u İskele, 8’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.

Trafik denetimleri

Polis’ten trafik denetimleriyle ilgili verilen bilgiye göre de 16 Aralık- 22 Aralık arasında 12 bin 724 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 bin 240 araç sürücüsü rapor edildi. 256 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

Sürat ( 659 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 322 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (317), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 205 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 143 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 103 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 71 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 69 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 59 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 56 ), Dikkatsiz Sürüş ( 47 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 23 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 19 ), Tehlikeli Sürüş ( 16 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 24 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 13 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (11), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 2 ), diğer trafik suçları (403).