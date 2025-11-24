Bir haftada 7 yangın ve 21 özel servis olayı meydana geldi

Haftalık İtfaiye Raporuna göre, ülke genelinde geçen hafta 7 yangın ve 21 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu 422 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Yangınların, 2’si Lefkoşa, 2’si Girne, 1’i Gazimağusa, 1’i İskele ve 1’i Gemikonağı bölgesinde çıkarken, muhtemel sebepler arasında elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar, fritöz ve tava içerisinde unutulan yağların ısınıp alevlenmesi, temizlik maksatlı yakma ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yer aldı.

Özel servis olaylarının ise; yangına karşı tedbir alma, yataktan düşüp yaralanan şahsın kurtarılması, trafik kazasında araçta sıkışan şahısların kurtarılıp hastaneye sevk edilmesi, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.