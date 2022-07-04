Bir haftada 68 trafik kazası…1 ölü 22 yaralı
Kıbrıs'ın kuzeyinde bir haftada meydana gelen toplam 68 trafik kazasında bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Kıbrıs'ın kuzeyinde bir haftada meydana gelen toplam 68 trafik kazasında bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde kazaların 20’si süratli araç kullanmak , 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden meydana geldi.
Kazalarda toplam hasar miktarı 1,941,350 TL olurken kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle;
Lefkoşa : 19, Gazimağusa 24, Girne 21, Güzelyurt 2, İskele 2.
-9 bin 240 araç denetlendi, bin 265 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Öte yandan aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 9 bin 240 araç denetlenerek, suç işlediği tespit edilen bin 264 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat ( 189 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 30 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 132 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 27 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 220 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 153 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 137), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 38 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 59 ), 'A' Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 17 ), 'B' Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 6 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 227 diğer trafik suçlar.”