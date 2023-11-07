Bir haftada 49 trafik kazası, 13 yaralı

Kıbrıs'ın kuzeyinde bu hafta meydana gelen 49 kazada, 13 kişi yaralandı. 12 bine yakın sürücünün denetlendiği trafikte 2 bin 500 civarında sürücü rapor edildi. Sürat, alkol ve cep telefonu ilk sıradaki trafik suçları arasında yer aldı. 260 yakın araç da trafikten men edildi.

En fazla kazanın kayda geçtiği ilçe Girne

Polisin 30 Ekim- 5 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, 49 kazadan 16’sı sürat, 11’i dikkatsiz sürüş, 9’u kavşakta durmama, 7’si yakın takip nedeniyle oldu. Diğer kaza sebepleri “6” olarak ifade edildi.

En fazla kazanın kayda geçtiği ilçe 18’le Girne oldu. 13 kaza Gazimağusa ,8 kaza Lefkoşa, 5 kaza Güzelyurt ve İskele ilçelerinde meydana geldi.

Denetimler

Öte yandan 11 bin 860 araç sürücüsünü kontrol eden polis 2 bin 512 araç sürücüsü aleyhine yasal işlem yaptı.

Sürat, alkol, cep telefonu

642 sürücü süratten, 22 sürücü tehlikeli, 27 sürücü dikkatsiz sürüşten rapor edilirken, 99 sürücünün alkollü araç kullandığı, 257 sürücü seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi.

154 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 20 sürücünün ehliyetsiz, 95 sürücü emniyet kemersiz araç kullandığı saptandı.

Sürücülerden 92’si trafik levha ve işaretlerine, 17’si trafik ışıklarına uymamaktan, 56’sı muayenesiz araç kullanmaktan, 63’ü sigorta veya kapsamı dışında araç kullanmaktan rapor edildi.

257 araç trafikten men edildi

11 sürücüye "T" işletme izinsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 9 sürücüye koruyucu başlıksız motosiklet kullanmaktan 946 sürücüye “diğer trafik suçlarından” yasal işlem yapıldı. 257 araçsa trafikten men edildi.