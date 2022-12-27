“Bir günde dört mağazadan hırsızlık, 2 tutuklu”

Lefkoşa’da 26 Aralık’ta, arka arkaya dört mağazaya giren ve hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, mahkemeye aktardığı bilgilerde zanlıların bir günde, arka arkaya dört mağazaya girip her birinden farklı eşyalar sirkat ettiğini anlattı.

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N. G. ve I. B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren polis memuru Ortunç Özbaylı, bulunan zanlı 1 N. G., zanlı 2 I. B.’nin sirkat suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 26 Aralık 2022 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde "GUESS" isimli konfeksiyon mağazasında Lefkoşa'da sakin N.G.(E-22) ve I.B.’nin (E-20) mağaza içerisinden toplam 649 TL değerindeki siyah renk erkek tshirtini sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların aynı gün saat 18.15 raddelerinde Lefkoşa'da "Passion" isimli konfeksiyon mağazası içerisinden de toplam değerleri 2 bin 550 TL değerinde toplam 4 adet erkek tshirt ve 1 adet erkek kot pantolonu sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlıların bu kez de aynı gün saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da "VANS" isimli konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2 bin 187 TL olan 3 adet erkek tshirt'ü sirkat ettiklerini belirten Polis, aynı gün saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da "Kılıf&Kılıf" isimli telefon aksesuarı mağazası içerisinden toplam değer bin 100 TL olan 1 adet cep telefonu kılıfı ve Airpods 3 marka cep telefonu kulaklığını sirkat ettiklerini söyledi.

“Emareler alındı...”

Polis, bahse konu emarelerin alındığını ve zanlıların mahkeme emri gereğince tutuklandıklarını belirtti.

“Gönüllü ifade vermediler”

Mesele ile ilgili olarak zanlıların herhangi bir gönüllü ifade vermediklerini kaydeden Polis, tahkikatın yeni başladığını ve temin edilmesi gereken kamera kayıtları ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Poliste 3 gün tutuklu kalacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.