“Bir genç, askeri kıyafetli biri tarafından lağım suyu dolu kova ile saldırıya uğradı”

Mağusa’da, LGBT+ bir gencin, askeri kıyafetli biri tarafından lağım suyu dolu kova ile homofobik saldırıya uğradığı iddia edildi.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan açıklamada, “LGBTİ+'lar hala güvende değil” denilen açıklamada, son zamanlarda Kıbrıs'ta yaşanan LGBT+’lara yönelik saldırılar hakkında ciddi endişelerin oluştuğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Cuma akşamı Mağusa'da yaşayan bir gencin, askeri kıyafet giymiş, beyaz maske takmış ve elinde kova bulunan bir kişi tarafından homofobik saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

“Saldırgan, mağdura homofobik nefret söyleminde bulunduktan sonra lağım suyu dolu kovayı başından aşağıya döktü ve olay yerinden hızla uzaklaştı” denilen açıklamada, “Bu olay, LGBTİ+ topluluğuna karşı artan nefret ve şiddetin bir göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Kırılgan gruplara yönelik işlenen bu tarz suçlar nefret suçu kapsamında değerlendirilip polis tarafından da daha dikkatli şekilde soruşturulup ivedilikle suçluların yargı önüne getirilmesi gerekmektedir” vurgusu yapıldı.

Olayın ardından polise ifade veren mağdura konu ile ilgili araştırma yapılacağı bilgisi verildiği, mağdurun resmi şikayetini almayan polisin ayrıca olay yerinde bulunan ve emare olarak kullanılabilecek kovayı da almayı reddettiği iddia edildi.

Açıklamada, “Bu durum, Kıbrıs'taki LGBTİ+ topluluğunun polis ve hukuk sistemi tarafından yeterince korunmadığına dair ciddi endişeleri arttırmaktadır. Olayın yaşandığı yerde çeşitli mağaza kameraları ve olaya şahitlik eden kişilerin de olduğu bilinmektedir. Tüm bu bağlamda zanlının bir an önce tespit edilip yargılanması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kuir Kıbrıs Derneği ve İnsan Hakları Platformu, bu olayın takipçisi olacaktır ve unutulmamalıdır ki LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Benzer durumları deneyimleyen mağdurların yalnız olmadıklarını, Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı'nı (+90 542 8585847) arayarak dayanışma ve yardım talep edebileceklerini hatırlatmak isteriz. LGBTİ+'lar, Kıbrıs'ta güvende olmalıdır ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması, LGBTİ+’ların insan haklarına saygı gösterilmesi için yetkililer adım atmalıdır. Kuir Kıbrıs Derneği ve İnsan Hakları Platformu, bu tarz homofobik saldırılara karşı mücadele etmek için bu konunun takipçisi olacaktır.”