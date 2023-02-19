Bir gecede 5 kaza, dört yaralı

Ülkede dün gece ve bugünün ilk saatlerinde 5 trafik kazası meydana geldi. Üç kazada dört kişi yaralanırken iki kaza hasarla atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün gece 22.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ndeki kazada, Kaan İnce (E-27) yönetimindeki LN 224 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Creditwest Bank önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyredip, yaya geçidindeki orta refüj boşluğundan “U” dönüşü yapmak için dikkatsizce yavaşlayan Vasas Malik (E-32) yönetimindeki UN 896 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Vasas Malik, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, acil serviste müşahede altına alındı.

Değirmenlik-Girne dağ yolunda kaza

Değirmenlik-Girne dağ yolunda, Beşparmaklar Caddesi’nde gece yarısı civarında Yunus Emre Keskin (E-27) yönetimindeki ZUF 567 plakalı araç ile karşıdan gelen Muhammet Ercan (E-43) yönetimindeki TLA plakalı araç çarpıştı. Kazanın, Keskin’in yolun solunu tutmadan, sağ şeritte dikkatsizce seyretmesi yüzünden olduğu belirlendi.

Kaza sonucu yaralanan ZUF 567 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre Keskin ile TLA 783 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Önder Oruç (E-40), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, acil serviste müşahede altına alındılar.

Gazimağusa-İskele yolundaki kazada araç yoldan çıktı

Üçüncü kaza bugün 00.30 sıralarında Gazimağusa-İskele ana yolunda oldu. Valerii Matvııchuk’un (E-22) AA6734EI plakalı aracıyla batı istikametine seyrettiği sırada Tuzla-Mutluyaka yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısına geçtiği ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne ait çevre tellerine çarptıktan sonra, tarladaki taşlara da çarpıp durabildiği kaydedildi.

Kazada yaralanan genç sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, cerrahi serviste tedavi altına alındı.

Yılmazköy-Çamlıbel yolundaki kazada araç bariyerlere çarptı

Yılmazköy-Çamlıbel ana yolunda 01.30’daki kazada yaralanan olmadı.

Yolun 10-11’inci kilometreleri arasında LA 410 plakalı aracıyla seyreden Mustafa Ufuk (E-40) Çamlıbel istikametine giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

İskele’deki kaza da ucuz atlatıldı

İskele’de Royal Sun Residence Sitesi’nde meydana gelen kaza da ucuz atlatıldı.

Sat 03.30’daki kazada Andrei Ozernyi (E-42) adlı sürücü, LB 962 plakalı araçla doğuya seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip sitenin alüminyum çıkış kapısına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin tüm kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.