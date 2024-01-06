Bir garip savunma: “Babaya itaat, Allah’a itaattir”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen İsias Otel Davası’nın dördüncü gününde, tutuksuz yargılanan sanıkların ardından bu kez de tutuklu sanıklar beyanlarda bulundu.

İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt’un ardından oğulları Fatih Bozkurt ile Efe Bozkurt dinlendi.

Efe Bozkurt, “Aleyhimde olan suçlamaların hepsini reddediyorum” dedi.

Fatih Bozkurt ise beyanında “tanrıya sığınmayı” tercih etti, o da suçlamaları reddetti.

Fatih Bozkurt, “Üzüntümü ifade edecek kelimeler bulamıyorum. Yaklaşık1 yıldır içimde yaşadığım duyguları ifade edemiyorum. Kendime, eşime, kız kardeşime üzülemiyorum. Hele hele kaybettiğimiz maddeye hiç üzülemiyorum. Biz bir yıldır gülmüyoruz. Ailelerin serzenişleri, sitemleri, hakaretleri, küfürleri hepsi başım üstüne… Onları anlayacak vicdanım var” dedi.

“Evet, imza attım, hisse aldım bunları kabul ediyorum. Ama bunlar kendi irademle değil, babamın iradesiyle yaptım” diyen Bozkurt “Bir hadis var, yıllardır odamda… “Babaya itaat, Allaha itaattır”… Ben buna göre yaşadım yıllarca…” iddiasında bulundu.

Bozkurt, şöyle devam etti:

“25 yılım, Renault bayisinde geçti. Başka hiçbir işe bakamadım ben… Zor zamanlar geçirdim. Hoş gördüm, mücadele ettim. Gerçekten otelle ilgilensem suç değil. Benim otelle ilgilenmek benim için suç değil ama ben imza ve hisse alımı dışında bir eylemim olmadı. Babamı suçlamıyorum. Mutlaka bir şeyleri değerlendirmiştir. Ailelere sabır diliyorum. Allah benden çok onların yanında olsun… Allah anne-babalara evlatlarını mezara koymayı nasip etmesin. Evlat acısı büyük, hiçbir şeye benzemez. Allaha çok şükür başıma gelmedi ama çok iyi anlayabiliyorum. Yüce mahkemeden tahliyemi talep ediyorum. Hakkımdaki iddia ve suçlamaları reddediyorum.”