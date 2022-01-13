Bir ev ve bir arabaya girerek hırsızlık yaptı, tutuklandı

Lefkoşa’da bir eve ve bir arabaya girerek hırsızlık yapan zanlı M.S tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, 21 yaşındaki zanlının ‘araç içerisinden sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat’ suçlarını işlediğini belirtti. Polis, 30 Aralık 2021, saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Hatice Kusetoğluları’na ait park halindeki araç içerisinde bulunan bir çanta ve 7 bin Sterlin ile 255 TL nakit paranın, ayrıca Kusetoğluları’na ait KKTC pasaportunun M.S tarafından sirkat edildiğini anlattı. Polis, yine 6 Ocak 2022 saat 01.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, İsmail Can Erbil’in evinin penceresinin zanlı tarafından açıldığını ve bir araç anahtarının çalındığını, zanlının anahtarını çaldığı arabayı alarak Lefkoşa’da başka bir cadde üzerine bıraktığını ve anahtarı da yanına aldığını anlattı. Polis, 31 Aralık 2021 tarihinde, Hatice Kusetoğulları'na ait çanta ve pasaportun Lefkoşa’da yol kenarında atılı vaziyette tespit edilerek emare olarak alındığını dile getirdi. Polis, 7 Ocak’ta diğer hırsızlık olayıyla ilgili gelen şikayet üzerine, çalınan arabanın, araç takip sistemi üzerinden takip edilmesi sonucunda, Taşkınköy'de bulunan ve zanlının evi olan Toros Öğrenci yurdunun karşı kısmında bulunan toprak park yerinde kilitli bir vaziyette tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihlerde bu bölgede yapılan kamera incelemesi ve soruşturmada, Toros yurdunda kalan M.S’nin konu çantayı ve Pasaportu yol kenarına atan şahıs olarak tespit edildiğini söyledi.

Polis, M.S’nin odasının arandığını ve yapılan aramada 4 bin 130 Sterlin, 755 TL nakit para ve çalıntı araca ait kontak anahtarının tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını da söyledi. Meselelerle ilgili aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu aktaran polis, bu bağlamda zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.