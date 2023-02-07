“Bir erkek sesi duyduk, canla başla çalışıyoruz”

Kanal Sim’de Sami Özuslu’ya konuşan Adıyaman’daki kurtarma görevlisi Tayfun Çanakçı, deprem bölgesinden son durumu paylaştı.

Gerek insan gücü gerekse de araç olarak yeterli sayıya ulaşmış olduklarını kaydeden Çanakçı, buna rağmen enkazın inanılmaz kötü olduğunu söyledi, “Kat ettiğimiz yol bir arpa boyu” dedi.

Akşam saatlerinde İsias Hotel’de genç bir erkek sesi duyduklarını kaydeden Çanakçı, Sivil Savunma ekibi onu çıkartmak için uğraşıyor. Kendimize arama yapabileceğimiz kolidorlar açmaya çalışıyoruz. Neredeyse 25 metre yüksekliğinde bir enkaz var. Biz enkazın henüz çatısındayız. Parça parça aşağıya inmeye çalışıyoruz” dedi.

Çanakçı, bölgedeki durumu tarif etmek için “Buradaki manzara tahmin edebileceğiniz gibi bir manzara değildir. Bizim çocuklarımızın olduğu enkaz Adıyaman'daki en ciddi arama kurtarma faaliyetidir” ifadelerini kullandı.