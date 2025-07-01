Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Sözcüsü Asım Akansoy, Cumhurbaşkanlığı seçiminde dün akşam Parti Meclisi’nde CTP adayı Erhürman’ı destekleme kararı alan TDP’nin bu kararının büyük önem taşıdığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, “Bir değil, iki değil; çok olacağız. Bu ülkenin makus talihi ancak böyle değişir” dedi.

Akansoy’un paylaşımı şöyle:

Kıbrıslı Türklerin demokrasi ve çözüm güçlerinin, örgütlerin ve bireylerin; bu topraklarda adil, eşit ve onurlu bir gelecek için yan yana gelmesi büyük önem taşımaktadır.

Ortak hedef doğrultusunda, güven veren ve saygın birliktelikler için hep beraber elimizi taşın altına koyacak, sorumluluk üstleneceğiz.

Bir değil, iki değil; çok olacağız. Bu ülkenin makus talihi ancak böyle değişir.

Bu anlayışla, TDP Parti Meclisi’nin dün akşam aldığı kararı saygıyla selamlıyorum.