“Bir dahaki sefere enkaz altındaki halimizi haber yapacaksınız”

Ertuğrul SENOVA

Lefke’deki sosyal konut apartmanı adeta dökülüyor…

Apartman sakinlerine göre binanın hemen her yerinde görünür hale gelen demirler, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremin ardından ortaya çıktı. Binanın girişi şişmiş, evin içindeki kolon üzerindeki betonlar bile dökülmüş durumda.

Toplam nüfusu 25 kişi olan apartmanın, 1990 yılında inşa edildiği öğrenildi. Bölge halkı, apartmanın inşa edildiği bölgenin sulak alan olduğunu, dönemin Sosyal Konut Birimi’nin bile bile binayı sulak alan üzerine inşa ettiğini, 30 yaşını aşan apartmanın bu nedenle yıkılacak hale geldiğini iddia ediyor…

Yıllardır söz konusu binada yaşam süren yurttaşlar, hem Başbakanlık hem de İçişleri Bakanlığı’na yazı gönderdiklerini ancak kimsenin yardım eli uzatmadığını söylüyor.

Ersan Karaç isimli apartman sakini, “bu akşam deprem olsa, yarın bizim göçük altındaki halimizi haber yapmaya geleceksiniz” derken, Namık Kemal Bayraktar isimli apartman sakini ise çadırda kalmaya razı olduklarını belirterek, “Yeter ki yetkililer binaya gelip denetim yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Binanın İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sosyal Konutlar Birimi tarafından yapıldığını söyleyen yurttaşlar, “Evi biz yapmadık, devlet yaptı. Devlet, bile bile sulak alana ev yaptı, can ve mal güvenliğimizi riske attı” diyerek, yetkililerin 1 hafta içinde denetime gelmemeleri halinde devleti dava etme kararı aldıklarını dile getirdiler.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Apartmanın sulu bir zemine yapıldığı söyleniyor”

Binayla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, binanın 1990 yılında yapıldığını belirterek, “Bölgedeki insanlar, apartmanın sulu bir zemine yapıldığını hatırladıklarını söylüyorlar. 1990’da bu işlere ne kadar bakılıyordu, bu ayrı bir konu” dedi.

“İçişleri Bakanlığı’na yazdık ama yanıt alamadık”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (KTMMOB)gönüllü olarak kamu binalarını denetlediği süreçte, Lefke’deki bir mühendisten söz konusu binayı da incelemesini rica ettiklerini belirten Kaya, “Mühendis bize, binayla ilgili ileri tetkiklerin yapılması gerektiğini söylemişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sosyal Konut Birimi’ne yazdık. Bu binalar onlar tarafından yapıldı. Ama herhangi bir yanıt almadık” şeklinde konuştu.

“KTMMOB ile görüştük”

KTMMOB’nin, deprem çalışmalarıyla ilgili belediyelere yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Lefke Belediyesi’ni de ziyaret ettiğini, bu konuyu da görüştüklerini belirten başkan Kaya, “Ellerindeki 835 binalık listenin ikinci sırasında Lefke’deki ilkokul, ilk 20’de ise Lefke Gazi Lisesi var. Belki sosyal konutlara da bakarlar diye konuştuk” ifadelerini kullandı.

“Hasar, gözle görülebilecek bir halde”

Kirişlerde çatlama, beton ve demirlerdeki hasarın, gözle görülebilecek bir hal aldığını anlatan Kaya, “İleri tetkik yapılması gerek. Belki de iskeleti sağlamdır ve güçlendirmeyle bu tehlike giderilebilir. Ama bu söylediklerim, bilirkişiler tarafından çıkarılacak rapora bağlı” dedi.



Apartmanın girişindeki zemin şişmiş durumda…

Apartman sakinleri YENİDÜZEN’e konuştu

Namık Kemal Bayraktar:

“Bir depremde 25 kişi enkaz altında kalacağız”

Söz konusu apartmanda 30 yılı aşkın süredir yaşadığını söyleyen Namık Kemal Bayraktar, 6 Şubat depreminden bu yana tedirgin hissettiklerini, 4 katlı apartmanda 8 aileden toplam 25 kişinin kaldığını belirterek, “7 şiddetinde bir deprem olsa hepimiz enkaz altında kalacağız” dedi.

“Başbakanlığa imza toplayıp dilekçe ilettik, kimse yardım eli uzatmadı”

Diğer apartman sakinleriyle toplantı yapıp imza topladıklarını, binanın denetlenmesi konusunda belediye kanalıyla Başbakanlığa imzalı dilekçeyi ilettiklerini anlatan Bayraktar, kimsenin yardım eli uzatmadığını söyledi.

“Yetkililer sesimizi duymazsa mahkemeye vereceğiz, bu apartmanı onlar yapıp bize sattı”

Başbakanlık bünyesinde kurulan Deprem Denetim Komitesi’nin bir an evvel bölgeye giderek apartmanı denetlemesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Gördüğünüz gibi bina çok kötü durumda. Kimse gelip kontrol etmiyor. Başbakan elini uzatmıyor” dedi.

Bayraktar, “Karar aldık, eğer yetkililer sesimizi duymazsa, devleti ve hükümeti mahkemeye vereceğiz. Bu apartmanı onlar yaptı ve bize sattı” şeklinde isyan etti.

“Gerekirse çadırda kalalım, binaya gelip gereken neyse yapsınlar”

“Mimarlar ve mühendisler gelip binamızdan numune almalı. Bizim görüştüğümüz mühendisler, bu binayı derhal boşaltın, aksi halde enkaz altında kalırsınız dedi” ifadelerini kullanan Bayraktar, “Gidecek yerimiz yok. Çağrımız, bize kalabileceğimiz geçici bir yer versinler, çadır bile olur. Evimizi boşaltalım, binaya gelsinler ve yapılması gereken neyse yapsınlar” dedi.

Ersan Karaç:

“Apartmanı bile bile sulak alana inşa ettiler”

Bir diğer apartman sakini Ersan Karaç ise, “Bu ülkede yaşadığımız sürece zaten tedirginiz, yaşadığımız binada yaşananlar bizi daha da tedirgin etti” dedi.

“Binanın durumu içler acısı” diyen Karaç, “Evin temelinde korozyonlar görünüyor, kolonlar sorunlu” diyen Karaç, apartmanın sulak alana inşa edildiğini, bu nedenle bu sorunları yaşadıklarını söyledi:

“Devlet bu binaları yaparken zeminde su buldu. Ama bunu bilmelerine rağmen binayı diktiler. Bunu bile bile yaptılar. Zaman içinde bina su çekti, demirler, betonlar şişmeye başladı ve döküldü.”

“6 Şubat depreminin ardından binadaki hasar daha da görünür bir hal aldı”

6 Şubat depreminin ardından binanın daha da hasar gördüğünü söyleyen Karaç, “Bu, gözle görülür bir hasardı. Sıvalar düştü, demirler gözükmeye başladı. Bu demirler, depremden önce gözükmüyordu” şeklinde konuştu.

“Bu binayı ben yapmadım, komşularım da yapmadı. Bunu, devlet bile bile yaptı ve bize sattı”

Tedirgin olduklarını, bu nedenle belediye aracılığıyla 17 Mart tarihinde, Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi Konut Edindirme Birimi’ne bir dilekçe gönderdiklerini anlatan Karaç, “Bir an önce gelip raporlama yapmaları gerekiyor. İzleyeceğimiz yolu bize göstermeleri gerek. Bu devletin sorumluluğudur. Bu binayı ben yapmadım, komşularım da yapmadı. Bunu, devlet bile bile yaptı, ardından da bize sattı. Can ve mal güvenliğimizi tehlikeye attı. Bu devletin ayıbıdır. Umarım en kısa zamanda bu ayıp telafi edilir” şeklinde konuştu.

“Dilekçeyi 12 gün önce verdik, kimse gelip bakmadı, 1 haftaya kadar gelmezlerse mahkemeye gideceğiz”

Dilekçeyi vermelerinin üzerinden 12 gün geçtiğini belirten Karaç, “Bu süreçte kimse gelip bakmadı. Bu akşam deprem olsa, yarın gelip bizim enkaz altındaki halimizi haber yapacaksınız” diyerek, “Yetkililer 1 haftaya kadar gelmezse avukatlarla görüşüp bu işi mahkemeye taşıyacağız. Ben bu işin peşini bırakmam. Elimden geleni yapacağım, sonuna kadar bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.



Evin içindeki kolonun betonu döküldü, iskelet görünür hale geldi.