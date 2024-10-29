Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Acil Durum Hastanesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan bebek skandalının ardından açıklama yaptı, "Bir bebeğin hayatı kaç koltuk eder?" diye sordu.

Yazılı bir açıklama yapan Derya, hem bebek skandalının, hem de ondan öncesinde yaşanan Meclis Başkanlığı krizinin tek sebebinin UBP-DP-YDP Hükümeti olduğunu hatırlatarak hükümeti bir kez daha istifaya davet etti.

Derya’nın açıklaması şöyle:

“Bir bebeğin hayatı kaç koltuk eder?

"Uzunca bir süredir toplumun üzerine karabasan gibi çöken "UBP-DP-YDP Dalavere Hükümeti", aldıkları talimatlarla kamu kaynaklarını yabancı şirketlere ve yandaş firmalara transfer ederken, eğitim ve sağlık başta olmak üzere, ülkedeki tüm kurumsal yapıları çökertmiştir.

Müdahalelerle Başbakanlık koltuğuna atanan Ünal Üstel ve ortakları, kimin hangi makama oturacağı ve makam koltuklarının sağladığı maddi menfaatlerin hesabını yaparken, hukuk tanımazlığı ve sorumsuzluğu sistematik hale getirmişlerdir.

Geçtiğimiz gün bir bebeğin vefatı ile sonuçlanan ihmaller zincirinin sebebi, "UBP-DP-YDP Dalavere Hükümetinin" ülkede yarattığı ekonomik, sosyal ve siyasi çöküntüdür. Usulsüz ihaleler, büyük şirketlere tanınan vergi afları, kurultay hesaplarıyla yapılan istihdamlar ve meclis başkanlığı seçiminde yarattıkları rezalet ile ülkeyi kilitleyen "UBP-DP-YDP Dalavere Hükümeti", 20 günlük bir bebeğin vefat etmesine yol açan ihmallerin de sorumluluğunu almaktan kaçmakta ve sebep oldukları rezaleti örtbas etmeye çalışmaktadır. Başbakanlık koltuğunu işgal eden atama Ünal Üstel ülkeyi sürüklediği yalan ve talan siyasetinin üzerini örtmek için sağlık çalışanlarını "günah keçisi" haline getirmeye çalışmakta, Sağlık Bakanlığı koltuğunu işgal eden Hakan Dinçyürek ise yaşanan kaybı "talihsiz durum" diye tanımlayarak sorumluluktan kaçmaktadır.

Ülkede kontrolsüzce artan nüfusun sağlık ve eğitim kurumlarında yarattığı tahribatı durdurmak, kamu kaynaklarının yoksullaşmayı önlemek üzere kullanılması için harekete geçmek ve halkın ödediği vergilerin halka hizmet olarak dönmesini sağlamak yerine, makam koltuklarına odaklanan bu pespaye yapı, hepimizi yarattıkları çirkef içinde yaşamaya mahkûm etmek istemektedir. Bu ülkede yaşayan kadınlar olarak, çocuklarımızın ölümüne neden olan bu çarpık ve kirli yapının devam etmesine tahammülümüz kalmamıştır. Ünal Üstel ve ortaklarının istifa etme onurunu göstermeyeceğinden adımız gibi emin olduğumuz için belirtmek isteriz ki, yapıştığınız o koltuklardan sökülüp atılacağınız günler gelmiştir.”

miştir.