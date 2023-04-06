“Bir arkadaş bile istese torpille evine güneş enerjisi bağlayamayız”

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, “Ben bile istesem, bir arkadaşım da istese, torpil yapıp evine güneş enerjisi bağlayamayız” dedi, sistemin kapasitesini doldurduğunu, bu nedenle kabloyla elektriğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Üstel, kabloyla elektrik için masaya oturmaları gerektiğini, bunun için de Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı yasallaştırmak olduğunu söyledi. Üstel, “Tek çıkış yolu Türkiye’den gelecek kabloyla elektriktir” dedi.

CTP lideri Tufan Erhürman’ın, AKSA ile KIB-TEK arasında imzalanan sözleşmede yer alan, “KIB-TEK’in, AKSA’dan 3 yıl daha enerji uzatma talep etme hakkı var” sözlerini doğrulayan Üstel, “Evet, 3 yıl daha uzatabiliriz, doğrudur. Ama her sene yüzde 5 enerji açığımız var. Çünkü geçmişten bugüne yatırım yapılmadı. Belki de bizim de kabahatimiz var. Bütün hükümet eden partilerin kabahati var” şeklinde konuştu.

Şu anda KIB-TEK’in kullandığı yakıtın 2029’dan sonra kaldırılacağını, alternatif bir sisteme geçilmesi gerektiğini söyleyen Üstel, “Ya gaz ya da farklı bir alternatif yakıt olacak” dedi.

Üstel, “Ben bile istesem, bir arkadaşım da istese, torpil yapıp evine güneş enerjisi bağlayamayız” dedi, sistemin kapasitesini doldurduğunu, bu nedenle kabloyla elektriğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Üstel, yasada yapacakları değişikliğin “ille de birilerine endeksli olmadığını” ifade eden Üstel, “İlle de AKSA ile anlaşma yapmayacağız. Farklı şirketlerle de görüşeceğiz. Ama evet, AKSA ile de görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.