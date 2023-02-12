Bir ailenin acı vedası
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesindeki Çavdır ailesinden Elvin Çavdır, Havva Çavdır ve Evren Çavdır, son yolculuğuna uğurlanıyor...
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Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesindeki Çavdır ailesinden Elvin Çavdır, Havva Çavdır ve Evren Çavdır, son yolculuğuna uğurlanıyor...
Bayraklara sarılı halde camiye getirilen Çavdır ailesinin naaşları, askerler tarafından taşındı.
Yüzlerce insanın katıldığı Mağusa'daki Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınan öğle namazında göz yaşları durmadı...
Cenaze töreni sırasında bir aile yakını fenalaştı, bölgede hazır bulunan sağlık ekipleri aile yakınına müdahale etti, sedyeyle ambulansa götürüldü
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