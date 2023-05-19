“Binlerce lira nakit para, altın ve telefon çaldı”

Girne’de girdiği bir evden binlerce lira değerinde altın, nakit para ve cep telefonu çalarak kız arkadaşının evine saklanan E.K. isimli zanlı, kız arkadaşı F.S. ile birlikte tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, E.K. ve F.S. isimli zanlıların “Ev Açma” ve “Hırsızlık” suçlamalarıyla tutuklandıklarını aktardı.

Polis, E.K. isimli zanlının Çarşamba gününün ilk saatlerinde, Girne’deki bir evde, masa üzerinde bulunan sırt çantasında muhafaza edilen 3 bin TL nakit para ve mendil içerisinde sarılı vaziyette toplam değerleri 50 bin TL olan 2 adet ata altın, 1 adet kare şekilde 2,5 gram altın, 1 adet kare şekilde 5 gram altın, 1 adet kelepçe model altın bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet hello kity altın küpe, 1 adet yuvarlak taşlı altın kolye, 1 adet altın küpe, 1 adet top şeklinde altın küpe, 1 adet nazarlık altın ve 2 adet biri beyaz diğeri mavi renk altın kolye ucunu sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 19 Mayıs Cuma günü Girne'de tespit edilerek, sirkat etmiş olduğu ziynet eşyaları ve toplam 600 TL nakit para ile kız arkadaşı F.S.’nin evinde tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorgusunda, aynı evin yatak odasındaki masa üzerinde bulunan çanta içerisindeki 6 bin TL nakit para ve toplam değerleri 20 bin TL olan 2 adet cep telefonunu da çaldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis zanlının sirkat etmiş olduğu 2 adet cep telefonunun F.S. isimli zanlının tasarrufunda tespit edilerek, emare alındığını belirtti.

Polis olayla ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini, ifadelerinin teyit edilmesi gerektiğini ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.